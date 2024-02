BBB 24: Madrugada tem quebra de aliança entre Yasmin e Wanessa e choro; veja resumo

A madrugada deste domingo, 4, no BBB 24 foi marcada por uma quebra de aliança entre Yasmin Brunet e Wanessa Camargo. Em conversa com Lucas Henrique na academia, a modelo chorou ao repensar sua relação com a cantora no jogo.

O flerte de Juninho com Alane na última festa seguiu repercutindo na casa, rendendo conversas e fofocas. Além disso, Beatriz chorou ao especular a possibilidade de ser eliminada.

Amizade abalada

PUBLICIDADE Yasmin Brunet refletiu sobre sua relação com Wanessa no reality show em conversa com Lucas Henrique. Na academia, a modelo afirmou que a cantora não é sua aliada. A sister foi colocada na mira da líder Fernanda e, ao perceber que Wanessa não levou isso em consideração ao definir seus alvos no jogo, ela ficou chateada. Nesta semana, a artista disse que Davi e Bin Laden são suas opções de voto.

“Ou seja, isso aqui [apontando para a pulseira do ‘Na Mira do Líder’] não virou alvo dela. Então como que ela é minha aliada?”, questionou. Lucas Henrique indaga: “E, ao contrário, você votaria no Bin por causa da pulseira dela?”.

Yasmin responde: “Óbvio. É porque incomoda, mas não incomoda, porque ela sempre entende a pessoa. Eu não quero entender por que ela fez isso, pra mim ela fez e acabou. Isso é o jogo”.

Alane constrangida com Juninho

Juninho disse para Alane na última festa que “achava ela muito gata” e a sister repreendeu a investida, lembrando que ele flertava com sua amiga Leidy Elen. Depois disso, neste domingo, ela desabafou com Lucas Henrique:

“Eu fiquei constrangida. Assustada, porque não esperava que ele fosse falar aquilo, e constrangida. Aí, eu até brinquei: ‘Shippo muito tu e minha amiga Leidy, essa conversa não vem ao caso agora’. Só que ele falava comigo pegando a minha mão, e eu tirava. E ele me olhava de um jeito que estava me incomodando também”.

A bailarina disse ainda que acredita que Juninho teria agido dessa forma para criar uma competição entre ela e Leidy. “Acho que a melhor coisa que eu fiz foi ter contado [para Leidy] mesmo. Na primeira vez que eu conversei com ele, eu pensei: ‘Acho que ele é manipulador’. Ontem, eu tive certeza absoluta”, afirmou.

O assunto rendeu até entre a líder e seus aliados. Fernanda opinou que a atitude de Juninho pode levá-lo ao paredão por votos da casa.

Medo do paredão

Na última festa, Fernanda saiu mais cedo por acreditar que estava sendo “provocada” por Beatriz, após colocar ela na mira para o paredão. Em conversa com Wanessa, Beatriz reconheceu a atitude:

“Não me arrependo de ter falado no ao vivo, mas acho que eu fui infantil na festa. Ali, eu acho que não precisava”, disse. Mais tarde, em conversa com Alane, ela chorou por medo de ser eliminada.

“Tô com medo. Ainda não ganhei o carro da minha mãe. Ainda tem muita coisa pra ganhar. Um mês de programa é muito pouco. Tô com muito medo”, disse.