BBB 24: Matteus conquista Poder Curinga e terá papel crucial na formação do próximo paredão; entenda

Matteus adquiriu o Poder Curinga nesta sexta-feira, 22, no BBB 24. Ele ganhou o leilão entre os participantes, apostando todas as suas estalecas, que somavam 3.841, após adicionar mais 900 estalecas conquistadas nesta manhã.

Matteus arremata o Poder Curinga desta semana no 'BBB 24' Foto: Reprodução de vídeo/ @bbb via X

Com esse poder, Matteus desempenhará um papel crucial na formação do próximo paredão, pois além de votar no confessionário, ele vetará um dos brothers que estiverem disponíveis para a prova Bate e Volta. Este veto elimina a chance do participante escolhido de participar da dinâmica que oferece uma oportunidade de escapar do paredão.

Ao mesmo tempo, uma discussão surgiu sobre a contribuição de estalecas para o mercado da Xepa. Davi se mostrou insatisfeito porque, após Matteus ganhar o Poder Curinga, as contribuições dele para o mercado foram questionadas.

Sem citar nomes, Davi argumentou: “Antes, quando alguém ganhava o Poder Curinga, ninguém questionava. Mas agora que Matteus ganhou, começaram a perguntar.”

Entenda como será a dinâmica

Nesta semana, a dinâmica do BBB 24 inclui a liderança de Giovanna, o Poder Sem Volta, e um inédito paredão quádruplo. Giovanna conquistou a liderança na quinta-feira, 21. Nesta sexta-feira, 22, Matteus conquistou o Poder Curinga, capaz de excluir um participante da prova Bate e Volta. Ainda na sexta-feira, Giovanna indica duas pessoas na dinâmica do Na Mira do Líder.

A Prova do Anjo no sábado, 23, trará a novidade de permitir apenas autoimunidade ao vencedor. O processo de formação do paredão quádruplo se completa no domingo, 24, começando com a indicação da líder, seguida pelos votos da casa que colocam os dois mais votados no paredão. Estes têm o direito de contragolpear, enquanto o portador do Poder Curinga exclui um participante da prova Bate e Volta, deixando três na disputa para evitar o paredão.