BBB 24: Matteus vence a Prova do Líder; veja quem foram os escolhidos para o VIP

A dinâmica da prova foi dividida em três etapas. A primeira foi de sorte, cada participante teve de escolher um celular numerado. Apenas 10 celulares garantiram a ida para a segunda etapa da prova, na qual passaram: Giovanna, Raquele, Michel, Marcus Vinicius, Alane, Pitel, Fernanda, Wanessa, Matteus e MC Bin Laden.

Na segunda parte, os brothers que restaram tiveram de acumular pontos jogando bolinhas em uma plataforma, os três primeiros seguiriam para a final. O pódio ficou nas mãos de Matteus com 65 pontos, Pitel com 52 pontos e Alane com 50 pontos.