BBB 24: ‘Não tem mais volta’, diz Lucas sobre a carreira de professor; entenda

Na quinta-feira, 1º, MC Bin Laden conversou com Lucas Henrique dentro do Big Brother Brasil sobre a carreira de Lucas fora do reality. O brother, que é professor de educação física em uma escola municipal no Complexo da Maré, Rio de Janeiro, conta que será exonerado do cargo. Ele diz que completará o limite de faltas permitidas na próxima semana: “Eu não tenho como voltar à minha vida de professor porque eu vou ser exonerado. No concurso público, você tem limite de faltas”, conta ele.

Lucas Henrique (Buda) comenta que será exonerado do cargo de professor Foto: Reprodução de vídeo / Rede Globo

O MC pergunta a ele se é temporário, Lucas responde que não e explica que seu objetivo com o programa era realmente mudar de carreira. Caso seja exonerado, ele deve prestar concurso para lecionar na rede pública novamente. O brother faz mestrado na área de educação física, e além de professor da rede pública, ele dá aulas de capoeira para adultos dentro de sua comunidade.

A esposa, Camila Moura, também é professora e, segundo Lucas Henrique, uma das coisas que quer fazer se ganhar o prêmio é “refazer” o casamento dos dois, “Ainda pretendo casar novamente com minha esposa pra comemorarmos como achamos que merecemos”, diz. Os dois são casados há 15 anos.