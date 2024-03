BBB 24: No ‘Sincerão’, Davi é classificado como ‘chato’ e não aparece no pódio de ninguém

Na noite desta segunda-feira, 18, o Big Brother Brasil 24 apresentou, como de costume, o quadro Sincerão, momento em que os participantes são estimulados a criticar seus adversários. A dinâmica foi dividida em duas etapas: na primeira eles tinham que escolher três participantes que gostariam de eliminar do programa imediatamente. Depois, deviam montar seu pódio, ou seja, se colocar em primeiro lugar e escolher outros dois para uma hipotética final.

Davi conversa com Beatriz sobre Leidy Elin ter jogado suas roupas na piscina Foto: Reprodução de Vídeo / Rede Globo

Foram convocados para o Sincerão a líder Giovanna, o anjo Matteus e as emparedadas da semana, Alane, Bia e Raquele. Embora menos polêmicos do que outras semanas, o quadro ao vivo teve provocação de Bia e Davi apontado como “chato e inconveniente”. Os criticados não tiveram tempo de defesa.

Veja as escolhas de cada um.

Giovanna

Giovanna Foto: Reprodução | Instagram @giovannallima

PUBLICIDADE Sua primeira escolha foi a Beatriz. Ela justificou dizendo que Bia a critica na casa, além de ignorá-la em muitos momentos. “Ela cismou com a minha cara”, disse. Alane foi escolhida por tomar muitas punições que prejudicam a casa. Já Davi foi apontado porque,, na visão dela, acha que ninguém pode julgá-lo por seus atos, apesar de fazer isso o tempo todo. “Pelo desconforto da casa em ele ser chato e inconveniente”, afirmou

No pódio de Giovanna estavam Raquele, por ser sua companheira, e Pitel, por ser sincera e verdadeira.

Matteus

Matteus na Prova do Anjo Foto: Reprodução/ Globoplay

O anjo Matteus, o Alegrete, escolheu eliminar a Pitel em primeiro lugar, pois foi criticado por ela em vários Sincerão, segundo ele. “Ela não tem argumento para falar da minha pessoa. Foi lá inventar moda. O que eu vim para ser aqui, eu estou sendo”, afirmou.

Publicidade

O funkeiro Bin foi o segundo escolhido, por, segundo Matteus, estar ao lado de pessoas que o criticam, Por fim, ele escolheu a Fernanda para sair de casa.

No pódio, o gaúcho colocou Beatriz e Alane, nessa ordem. O gaúcho não economizou elogios as suas duas escolhidas, que estão junto com ele desde o início do programa. “Parece que já vivi 50 anos com essas gurias”, disse.

Alane

Alane cria teoria sobre Raquele ser a 'nova Juliette' após eliminação de Deniziane no 'BBB 24'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Alane escolheu eliminar a Raquele por sentir que ela não coerência em suas atitudes. Giovanna por não ter alianças verdadeiras na casa. Já Leidy Ellen, sua amiga em um primeiro momento, foi apontada como uma pessoa pouco confiável.

Para o pódio, Alane escolheu os amigos Bia e Matteus, nessa ordem.

Bia

Como líder, Beatriz terá de decidir entre Fernanda, Pitel, Giovanna, Yasmin e Raquele para indicar ao paredão neste domingo, 10. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Bia começou sua participação provocando. “Podia ter mais de três (escolhas). Tanta gente para rapá fora”, disse, em voz alta.

Giovanna foi a primeira escolhida de Bia. “É planta. Acho intrometida. Se mete onde não é chamada”, justificou. Ela também escolher eliminar Pitel sobre minhas propagandas. “Falou sobre as minhas propagandas. Não preciso provar nada para ela. As minhas propagandas são o que eu sou”. Já Fernanda foi classificada como extremamente falsa por Bia.

No pódio de Bia estavam Alane e Matteus.

Publicidade

Raquele

Raquele garante o Poder Curinga Foto: Reprodução de vídeo/@bbb via X

Raquele escolheu Alane, Beatriz e Davi como seus preferidos para uma eliminação “Alane me colocou no paredão. Acha que o mundo gira em torno dela”, apontou. Bia foi escolhida, segundo ela, por “viver no mundo da lua”. “Você é intrometida. Me deu alvo. Se envolveu na minha briga com Alane”. Davi por atitudes que desagradam a casa. “Se ele quer ser um príncipe com as amigas, tudo bem. Mas se ele se mostra um chato para mim, tenho que julga-lo por isso”, afirmou.

Ao seu lado no pódio, ela colocou Giovanna e Isabelle.

Os poupados

Isabelle, Buda e Matteus foram os únicos que não foram citados para saírem do programa. Davi não foi escolhido para o pódio de nenhum dos participantes. “Hoje não teve barraco. Foi mais tranquilo. Foi bem argumentativo”, disse Davi após o programa.