BBB 24: O que é o Poder Curinga? Entenda a dinâmica que está de volta ao programa

O primeiro a jogar foi Davi, que começou com 2000 estalecas e perdeu 800 no Perde e Ganha. Com o saldo final de 1200 estalecas, ele optou por utilizar esse valor como lance pela imunidade.

Em seguida, foi a vez de Pitel. A assistente social começou com 2010 estalecas e ganhou 800 no jogo, totalizando um saldo final de 2810 estalecas. Com esse montante, ela optou por dar um lance de 2110 estalecas pelo Poder Curinga.