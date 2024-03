A partir desta quarta-feira, 6, os brothers enfrentam um novo desafio no Big Brother Brasil 24. Durante a última festa do reality show, a participante Fernanda entrou com um copo de bebida na casa, o que não é permitido, e fez o elenco atingir o limite do “Vacilômetro”. Como consequência, o programa enfrentará o Tá Com Nada.

Fernanda leva copo para dentro da casa durante festa do líder, perde 50 estalecas e leva todos os participantes para o 'Tá com Nada'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Com a punição, não há mais divisão entre Xepa e Vip. Na verdade, os participantes recebem uma alimentação básica com menos “regalias” do que a Xepa. Depois do anúncio do desafio, Boninho revelou o que deve ser oferecido aos brothers: “Arroz, feijão e goiabada está garantido”.

Já durante a madrugada, o elenco teve todos os alimentos do programa confiscados. Lucas Henrique, Yasmin, Leidy Elin e Giovanna se depararam com a geladeira e as prateleiras vazias. A quantidade de comida oferecida ao elenco também será controlada pela produção do reality. O Tá Com Nada não é novidade da edição, mas o "Vacilômetro" é. O recurso serve para que a equipe do BBB conte os "vacilos" – vezes em que os brothers foram contra as regras do programa. Caso o elenco atinja o limite, os participantes recebem uma punição coletiva.

No final de fevereiro, parte do elenco já cogitava levar a casa para o Tá Com Nada propositalmente. A conversa surgiu em comemoração ao aniversário de Rodriguinho, já eliminado do reality. A ideia era que a Xepa comesse a comida do Vip até que todos enfrentassem o desafio.