BBB 24: Pai de Yasmin Brunet se pronuncia após falas polêmicas de Rodriguinho sobre a modelo; veja

O pai de Yasmin Brunet, Armando Fernandez, se pronunciou sobre os comentários de Rodriguinho sobre o corpo e alimentação de sua filha. O empresário compartilhou um vídeo da modelo em seu perfil nas redes sociais nesta segunda-feira, 15.

No sábado, 13, o cantor declarou que o físico de Yasmin “já foi melhor”. A fala foi apontada como machista por internautas e, no domingo, 14, ele fez uma piada sobre a compulsão alimentar da sister.

Yasmin Brunet e o pai Armando Fernandez Foto: Instagram/ @armandofernandez3013

Então, no Instagram, Armando escreveu: “Não há necessidade de mostrar a beleza aos cegos, nem dizer verdades aos surdos. Apenas não minta para quem te escuta e não decepcione o olho que te vê”.

Em seguida, ele concluiu: “As palavras podem nos conquistar por um tempo, mas as atitudes podem nos ganhar ou perder para sempre”.

Luiza Brunet também se pronunciou sobre as falas do brother. Suas declarações nas redes sociais renderam uma discussão com a mulher do artista, Bruna Amaral. Entenda o caso neste link.