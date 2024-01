BBB 24: ‘Para as pessoas, R$ 5 mil faz diferença, para nós, vira nada’, diz Wanessa sobre dívidas

As sisters falavam sobre os participantes que sentem saudades dos filhos. “Acho que é mais difícil para quem está aqui e tem filho, e já tem uma vida estruturada lá fora. Do que quem está aqui com filho, querendo estruturar a vida para o filho. É mais difícil para quem já tem. As outras pessoas, quanto mais continuarem aqui, mais vão poder dar”, opinou Yasmin.

Wanessa, então, respondeu: “Mas eu vou te contar depois, boa parte do que eu estou fazendo é por isso. Parte do meu motivo de estar aqui é isso. É que, se eu falar.... Você ser ‘herdeira’, dá uma visão. Ok, o dia que eu for, mas hoje não sou. Quem paga minhas contas sou eu.”