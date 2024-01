BBB 24: Participantes já estão na casa; veja imagens

Os participantes do Big Brother Brasil 24 já entraram na casa e as primeiras imagens foram divulgadas pelo Mesacast, no Globoplay, nesta segunda-feira-8. No trecho, Yasmin Brunet aparece se apresentando para os colegas de confinamento.

Na sala, ela falou sobre se identificar com as motivações de Vanessa Lopes e Wanessa Camargo para entrar na casa. Em seguida, ela comentou sobre os rumores de uma suposta rivalidade entre ela e a tiktoker.

Yasmin Brunet no BBB 24 Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

“[Tenho o mesmo] motivo da Vanessa Lopes, de querer me jogar, ser jovem, querer curtir uma experiência nova. [Me identifiquei também] com a Wanessa Camargo, de ter uma mãe conhecida e querer mostrar quem eu sou, porque muito o que sabem sobre mim é fofoca”, disse.

Vanessa Lopes, então, disse: “Te entendo” e Yasmin respondeu: “Inclusive, tenho que falar com você sobre a nossa fofoca”. A modelo se referiu ao fato de ter deixado de seguir Vanessa nas redes sociais em 2022, após a influenciadora ter sido flagrada beijado Gabriel Medina, seu ex-marido, após sua separação.