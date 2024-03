BBB 24: Participantes recebem mensagens surpresa de amigos e se emocionam; assista

Nesta terça-feira, 26, os participantes do BBB 24 receberam mensagens de áudio de amigos de fora da casa em uma dinâmica. A atividade envolvia a montagem de um quebra-cabeça que, uma vez completo, revelava uma foto do participante com um amigo, seguido pelo áudio enviado por essa pessoa especial.

Brothers recebem mensagem de áudio de amigos em dinâmica desta terça-feira, 26 Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Davi foi o primeiro a ser homenageado, recebendo aplausos dos colegas após a reprodução da mensagem de um amigo. Fernanda expressou sua admiração pela iniciativa: “Que legal, cara!”.

Matteus, visivelmente emocionado, compartilhou: “Meu irmão. Esse aqui é como se fosse meu irmão, que Deus me presenteou.” Já Alane, ao preparar-se para ouvir a mensagem de sua melhor amiga desde o maternal, Juliana, disse: “É a Juliana, minha melhor amiga desde o maternal. Ela fazia balé comigo, inglês, colégio comigo. Tudo a gente fazia juntas, ela é a minha melhor amiga. Eu estou tremendo. ‘Não acredito que vou ouvir a voz da Juliana.’”

Lucas Henrique recebeu uma mensagem de Pedro, seu amigo de infância e padrinho de seu casamento com Camila Moura. Ele destacou a profunda ligação entre eles: “A gente cresceu junto. Mas junto, assim, não existe o Lucas sem o Pedro”.

Pitel, por sua vez, ao montar o quebra-cabeça e reconhecer sua vizinha na foto, exclamou: “É a minha vizinha! Ai, Jesus, que saudade”. Após ouvir a mensagem, expressou seu carinho: “Te amo! Ai, que saudades”. E brincou sobre a rotina da amiga: “Deve estar cozinhando para o Wesley [namorado da alagoana]”.

Beatriz também foi às lágrimas ao receber a mensagem de seu amigo Marcelo, recordando os bons momentos compartilhados: “Meu melhor amigo! É ele que rachava as portas do teatro comigo”. Ela ainda mencionou para Alane: “Você vai amar conhecer ele”.