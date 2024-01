BBB 24: Prefeitura critica Rodriguinho após fala sobre boina de Matteus: ‘Você calado é um poeta’

A prefeitura da cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, fez uma publicação criticando o cantor Rodriguinho por conta de uma fala do artista sobre uma boina tradicional da cultura gaúcha usada pelo participante Matteus no Big Brother Brasil 24.

PUBLICIDADE O brother, morador de Alegrete, usava o acessório durante uma conversa na casa mais vigiada do Brasil e foi caçoado pelo colega de confinamento. Ele explicava que a boina é usada por boa parte dos habitantes de sua cidade natal. A própria prefeitura descreveu a interação: “Ao avistar o nosso Matteus, Rodriguinho apontou para ele e deu risada. Em seguida, a participante Fernanda questionou se o gaúcho usa a boina de manhã ‘para ir à padaria’, e ele confirmou. - ‘A gente usa como se fosse um boné, sabe?’ - disse Matteus. - ‘Mentira, você vai na padaria com esse negócio aí?’ - riu Rodriguinho”.

Prefeitura de Alegrete (RS) critica Rodriguinho após fala sobre boia de Matteus. Foto: Reprodução/Instagram/@prefeitura_de_alegrete e Globo/Divulgação

O perfil da prefeitura então disse que “Rodriguinho tentou fazer pagode com o alegretense”, mas que ali levaria “invertida”. “Saiba que no baita chão a boina é artigo de gala. O nosso prefeito, inclusive, a usa durante o expediente, Rodriguinho. Você calado é um poeta! Estamos contigo, Matteus”, diz a legenda.

A publicação ainda contém uma foto do participante com a boina, com uma imagem, ao lado, de Márcio Amaral, prefeito de Alegrete, também usando a boina. O post foi feito em conjunto com o político. Veja: