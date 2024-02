BBB 24: Prova do líder será de equilíbrio; veja que horas começa a disputa

A nona Prova do Líder no Big Brother Brasil 24 acontece na noite desta quinta-feira, 15. O último líder do reality foi Lucas Henrique.

Brothers no BBB 24 Foto: Reprodução/Globoplay

Nas redes sociais, Boninho divulgou em vídeo detalhes e etapas da disputa. Na legenda da publicação, ele revelou que a competição vai exigir equilíbrio.

PUBLICIDADE “Prova do líder hoje com diversão e equilíbrio”, escreveu o diretor do reality. Nas imagens da estrutura da prova, algumas pessoas apareciam testando os equipamentos. No vídeo, é possível ver que os brothers precisarão carregar uma bebida enquanto descem em um carrinho com velocidade.

A prova vai começar durante o ao vivo do programa, ou seja, a partir das 22h25. É possível assistir a competição pela programação da Globo e pelo Globoplay.

Além de garantir a imunidade, o líder poderá definir o VIP e Xepa desta semana, terá o poder de indicar alguém ao paredão e, no quarto, pode ouvir conversas de seus colegas de confinamento.