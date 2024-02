A oitava Prova do Líder no Big Brother Brasil 24 acontece na noite desta quinta-feira, 8. A última líder do reality foi Fernanda.

Tadeu Schmidt Foto: Globo/Manoella Mello

PUBLICIDADE Durante o Mesacast BBB, transmitido no Globoplay, Ana Clara antecipou que a disputa será uma prova de resistência. A apresentadora do podcast do reality não deu detalhes da dinâmica. “Querem saber o que vai acontecer? Hoje tem Prova do Líder. Vai ser de resistência. Confirmado pelos universitários [produção do reality]. Então a gente só vai saber quem é o Líder amanhã, eu espero”, disse. A prova vai começar durante o ao vivo do programa, ou seja, a partir das 22h25. É possível assistir a competição pela programação da Globo e pelo Globoplay.

Além de garantir a imunidade, o líder poderá definir o VIP e Xepa desta semana, terá o poder de indicar alguém ao paredão e, no quarto, pode ouvir conversas de seus colegas de confinamento.