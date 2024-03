BBB 24: Quantos seguidores os eliminados ganharam nas redes sociais desde o começo do reality?

Confira a lista dos seguidores dos eliminados do BBB 24 Foto: Divulgação / Rede Globo

Depois de quase dois meses de Big Brother Brasil, os 13 eliminados do reality ganharam, entre si, mais de 9,9 milhões de fãs. A integrante do camarote, Yasmin Brunet, lidera a lista, após ter ganhado mais 2,4 milhões de seguidores. Mesmo assim, Davi, que ainda continua no programa, coleciona o recorde de brother mais seguido no BBB 24.

Quantos seguidores cada um dos eliminados ganhou no Instagram desde o começo do reality?

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet Foto: PAULO BELOTE

A modelo, que hoje possui 6,8 milhões de seguidores, ganhou cerca de 2,4 milhões desde o começo do reality. Ela foi a 12ª eliminada com 80,78% dos votos.

Rodriguinho

Rodriguinho acha que não recebe o tratamento de artista que merece Foto: PAULO BELOTE

O cantor e ex-BBB Rodriguinho ganhou cerca de 2,4 milhões de seguidores e acumula 4,5 milhões de seguidores.

Deniziane

Deniziane foi eliminada do BBB Foto: Reprodução X / @gshow

Deniziane entrou no BBB com 12,9 mil seguidores, aumentou o volume e hoje conta com 1,2 milhão seguidores no Instagram

Marcus Vinicius

Marcus Vinicius foi oitavo eliminado do BBB 24 Foto: Divulgação/Rede Globo

Marcus Vinicius, que tinha 4 mil seguidores, ganhou 989 mil, e hoje soma 993 mil seguidores.

Lucas Pizane

Pizane assiste vídeos de Nizam no Bate-Papo com o Eliminado do BBB 24 e elege o vilão da edição Foto: Reprodução de Vídeo/GloboPlay

O segundo eliminado e integrante do grupo Pipoca, Pizane, ganhou cerca de 638 mil seguidores e passou de 3,8 mil para 641 mil seguidores.

Lucas Luigi

Luigi BBB24 Foto: TV Globo/Divulgação

Luigi começou o reality com 2.097 e ganhou um total de 627 mil seguidores no Instagram, somando 630 mil seguidores.

Raquele

Raquele concorre a vaga no BBB 24 no Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

A última eliminada do programa, Raquele, ganhou, desde o começo do reality, 608 mil seguidores. Ela tem o recorde de rejeição da edição, com 87,14% dos votos.

Vinicius Rodrigues

Vinicius comenta sobre sua participação no reality show Big Brother Brasil Foto: Reprodução/ Rede Globo

Vinicius, que tinha quase 30 mil seguidores, ganhou um total de 299 mil desde o começo do BBB e hoje soma 329 mil seguidores.

Michel

Michel concorre a vaga no BBB 24 no Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

O 11º eliminado do BBB, Michel, ganhou 272 mil seguidores em seu Instagram e tem atualmente 273 mil seguidores.

Nizam

Nizam BBB 24 Foto: Reprodução de Vídeo/TV Globo

Nizam, que antes tinha mais de 3 mil seguidores, ganhou 243 mil, e soma 246 mil seguidores.

Juninho

Juninho BBB 24 Foto: TV Globo/Divulgação

O brother Juninho ganhou 144 mil seguidores. Ele foi eliminado com 60,35% dos votos.

Thalyta

Thalyta concorre a vaga no BBB 24 no Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

Thalyta, que atualmente conta com 132 mil seguidores, ganhou 130 mil seguidores desde o início do programa.

Maycon

Maycon, pipoca do BBB 24 Foto: Globo

O primeiro eliminado do reality ganhou um mais de 91 mil seguidores, saiu de 1.141 no início do reality para 92,4 mil seguidores atualmente.