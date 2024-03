BBB 24: Quarto Magia é fechado; veja reações dos participantes

Quarto Magia será fechado nesta quinta-feira, 14 Foto: Manoella Mello / Rede Globo

O quarto Magia foi fechado no Big Brother Brasil, durante a manhã desta quinta-feira, 14. Boninho, que dirige o programa, anunciou na noite de quarta-feira, 13, que fecharia o quarto, depois da saída de Yasmin Brunet do programa. O BBB agora conta com 12 participantes.

“Atenção todos. Hoje, o quarto Magia será fechado. Retirem seus pertences”, avisou a produção do programa, logo depois do fim do Raio-X. Davi e Isabelle estavam dentro do quarto durante o anúncio.

Veja as reações dos brothers com a mudança:

Davi, Isabelle e Beatriz (que ficou no quarto do Líder durante a semana), tiveram que se realocar para o quarto Fadas.

Agora, Davi dividirá o cômodo com Leidy Elin, com quem brigou na segunda-feira, 11.