BBB 24: Quem é Raquele, participante que veio do puxadinho

Raquele é uma das novas participantes do BBB 24. Ela foi divulgada pelo Fantástico como uma das competidoras do puxadinho e, nesta segunda-feira, 8, foi escolhida pelos outros brothers para integrar ao reality.

Raquele garantiu uma vaga no BBB 24 no Puxadinho. Foto: Rede Globo/Divulgação

Quem é Raquele do BBB 24?

Raquele é capixaba, tem 22 anos, nasceu em Conceição da Barra e é moradora de Aracruz. Ela é técnica em Mecânica, estudante de Engenharia Mecânica e, hoje, atua como doceira.

A sister do time pipoca é sócia do noivo – com quem está há sete anos – em um delivery de açaí. Ela trabalha desde os 13, quando começou a ganhar seu próprio dinheiro fazendo unha.

Atualmente mora com os pais e a irmã caçula, de quem cuidava na adolescência enquanto sua mãe trabalhava fora.