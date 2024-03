BBB 24: Raquele é a décima terceira eliminada do reality; veja a porcentagem de votos

A confeiteira Raquele foi a 13ª eliminada do Big Brother Brasil 24 na noite desta terça-feira, 12. Ela foi a mais votada em um paredão contra a dupla de amigas Beatriz e Alane, recebendo 87,14% dos votos. Alane recebeu 10,94%, enquanto Beatriz teve 1,92%. Com a porcentagem, Raquele atinge a maior rejeição da edição 24.

Assista ao momento da eliminação:

PUBLICIDADE Em seu discurso, Tadeu destacou o embate entre a dupla de amigas Alane e Beatriz versus Raquele, e questiona quem as participantes querem ser no jogo e a necessidade de mostrar ao público quem são: “Quem está te assistindo te colocou numa gavetinha, te rotulou com alguma classificação, porque foi assim que a pessoa te escutou. E se não era essa a mensagem que você queria passar? Se não é fácil garantir que a imagem chegue aos outros do jeito que você gostaria, o que se pode fazer? A única coisa que está nas suas mãos é ser o mais claro possível. (...) Você é daqueles jogadores que vão buscar o gol, o gol da vitória, até o apito final? Ou está satisfeito com o empate? Quem é você? Vem descobrir aqui fora, Raquele.”

Do lado de fora, Raquele disse para Tadeu que estava confiante e tranquila, mas que mostrou quem era de verdade. “Talvez as pessoas não se identificaram ou esperavam mais”.

Relembre a formação do paredão

A formação iniciou com o anjo da semana, Matteus, que escolheu imunizar Beatriz. No entanto, Raquele, por meio do Poder Curinga, optou por retirar a imunidade dada à sister.

Como líder, Giovanna indicou Beatriz diretamente ao paredão. Em seguida, a casa precisava votar nos participantes que estavam na mira da líder. Em votação aberta, Davi foi o escolhido.

Veja quem votou em quem:

MC Bin Laden votou em Alane

Leidy Elin votou em Isabelle

Fernanda votou em Alane

Alane votou em MC Bin Laden

Beatriz votou em MC Bin Laden

Lucas Henrique votou em Alane

Davi votou em MC Bin Laden

Pitel votou em Alane

Matteus votou em MC Bin Laden

Raquele votou em Alane

Isabelle votou em Lucas Henrique

No confessionário, Alane foi a mais votada, com cinco votos. Em consenso, os participantes que estavam na mira do líder decidiram indicar Raquele ao paredão.

Na prova Bate e Volta, Davi, Alane e Raquele precisavam escolher sete pelúcias que continham pontos. Quem alcançasse a maior pontuação, se livrava da berlinda. Davi foi o sortudo da vez.