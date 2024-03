Rodriguinho leva ‘bronca’ de Déa Lúcia no ‘Domingão’; veja vídeo

Rodriguinho, eliminado recentemente do BBB 24, participou do Domingão com Huck deste domingo, 3. Em determinado momento, foi confrontado por Déa Lúcia, que faz parte do elenco fixo do programa, a respeito de seu comportamento no reality show. O vídeo viralizou nas redes sociais.

PUBLICIDADE “Por que você entrou no Big Brother? Você ficou esnobando...”, começa a mãe de Paulo Gustavo, que, ao perceber que seria interrompida, levanta a voz: “Fica quieto! Espera que eu quero falar!” Em seguida, continuou: “Ficou tirando onda que não precisa de dinheiro, o tênis custava 20 mil... Você falou um monte de asneira, mas aí eu soube que você estava lá porque sua mãe ou esposa pediram para você estar lá. Elas não estão com vergonha de você, não?”

“Porque você acabou com a raça das mulheres, falou tudo que não devia, chamou a Yasmin de velha e gorda. Tá gravado, hein?! Não vem dizer que não falou, não! Quero que você diga na minha frente, se você tem coragem de me chamar de velha e gorda!”, concluiu Déa Lúcia. Rodriguinho emendou: “... e linda!”. Déa, então, alfinetou: “É cag**!”.

O cantor Rodriguinho, eliminado do BBB 24, e Déa Lúcia, no Domingão com Huck Foto: Reprodução de 'Domingão Com Huck' (2024)/TV Globo

Rodriguinho eliminado do BBB 24

Rodriguinho foi o décimo eliminado do na noite desta terça-feira, 27. O brother foi o mais votado para sair do reality show, com 78,23% dos votos. Ele disputou o paredão com Lucas, que levou 14,82 e com Fernanda, que recebeu 6,95% dos votos.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre as vezes em que o músico quis sair do programa e fez questão de salientar que a decisão vem do público e não necessariamente ao desejo. “Quem sai, sai pelo que fez e pelo que disse. Pelo que deixou de fazer e pelo que deixou de dizer e pela forma como as pessoas viram tudo isso. Sim, no BBB você também depende disso.”