BBB 24: Rodriguinho é o novo vencedor da Prova do Líder

Com prova de agilidade e sorte, Rodriguinho se tornou o segundo vencedor da Prova do Líder do Big Brother Brasil 24, nesta quinta-feira, 11.

A prova envolveu duas fases: na primeira dinâmica, os participantes foram divididos em quatro grupos de seis pessoas, onde três jogadores ficaram responsáveis por girar a manivela que movimentava uma van, enquanto os outros três embarcaram e levaram três caixas até o desembarque, em seguida os outros três do grupo fizeram o mesmo trajeto. O grupo que entregasse as seis caixas primeiro venceria a semifinal.

Na segunda fase, cada jogador da equipe vencedora da primeira fase abriu um envelope localizado nas caixas, jogador que abrisse o envelope com card escrito “Meli +” venceria a prova e se tornaria o Líder.

A equipe azul de Rodriguinho contou com Nizam, Lucas Pizane, Matteus, Fernanda e Giovanna Pitel que foram convidados a integrar o VIP com o líder, assim como Yasmin Brunet, Deniziane, Vinicius Rodrigues e Wanessa Camargo.

Em sua segunda missão como líder, Rodriguinho teve de escolher três brothers para ficarem “Na Mira do Líder”. No dia da formação de paredão, o líder só poderá escolher entre um dos três para indicar para a berlinda. Rodriguinho escolheu Davi, Isabelle e Beatriz, decisão final será revelada nesta sexta-feira, 12.

Giovanna quebra o pé na festa e é vetada da prova

A primeira festa da edição que ocorreu nesta quarta-feira, 11, foi mais animada para uns do que para outros. A ex-emparedada, Giovanna, que o diga. A sister fraturou o 5º metatarso, um dos ossos do pé e só percebeu horas depois, após solicitar um atendimento médico para dor que sentia na região.

A mineira precisará usar uma bota ortopédica por cinco semanas e está usando muletas para locomoção.

Após a avaliação médica, Giovanna se preocupou com o desempenho nas dinâmicas do programa e revelou medo de ser eliminado pela direção do programa. “Como vou participar de prova, gente? Tem prova duas vezes por semana?”, questionou Giovanna, ao desabafar com Nizam e Deniziane.

Ao vivo, Tadeu revelou que o veto que a antiga líder Deniziane teria para a prova do líder foi cancelado, visto que Giovanna, por ordens médicas, não poderia participar da prova.