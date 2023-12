‘BBB 24′: Tadeu Schmidt anuncia tema da decoração da casa; veja vídeo

O Big Brother Brasil 2024 anunciou que, na próxima edição, o tema da decoração da casa será inspirado em conto de fadas. Com estreia marcada para 8 de janeiro, Tadeu Schmidt foi quem revelou o design de interiores do programa.

“Todos prontos para o mundo encantado do BBB 24? Uma casa novinha tá vindo aí e ela é inspirada nos contos de fadas. Falta 1 mês para a nova temporada!”, dizia o anúncio na conta oficial da Rede Globo no Instagram.

Boninho anunciou mudanças para o BBB 24. Foto: Rede Globo/Divulgação

O que se sabe sobre o ‘BBB 24′?

Além disso, Boninho, o diretor do reality show, apareceu na CCXP para dar uma série de “spoilers” e anunciar uma nova versão da abertura, Vida Real, de Paulo Ricardo, agora com a participação de Alok. Ele comentou que um novo quarto será adicionado na “casa mais vigiada do Brasil”.

Com isso, o programa contará com três cômodos além dos aposentos do líder, o que pode dar fim à divisão entre dois grupos que dominou as últimas edições.

O reality show também vai apostar no uso de inteligência artificial com uma câmera que acompanhará o líder da semana. O diretor ainda prepara o lançamento de um videocast, transmitido de segunda a domingo, para debater o programa. Ainda não se sabe, porém, quem serão os apresentadores da novidade.

O BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro. Além das novidades anunciadas na CCXP, a Globo já havia preparado uma série de mudanças para a nova edição. O reality contará com a dinâmica de um voto por CPF – entenda o que é aqui –, o fim do Jogo da Discórdia e a inclusão de um quadro denominado “Sincerão”.