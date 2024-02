BBB 24 tem Wanessa declarando Davi campeão, Big Fone fake e Rodriguinho chorando; leia resumo

Wanessa, Davi e Yasmin no BBB 24 Foto: Reprodução X / @gshow

A noite de sexta-feira, 16, foi de festa no Big Brother Brasil. Depois que Dennis DJ inaugurou a pista, os brothers se divertiram com Rodriguinho dançando com MC Bin Laden, mas também compartilharam suas preocupações sobre como o público pode estar percebendo as atitudes de cada um.

Dennis DJ deu um susto nos brothers quando tocou uma batida com o toque do Big Fone. Alguns começaram a gritar, outros já olharam em direção ao telefone pensando que pudesse ser a dinâmica. O momento divertiu quem comentava a atração no X, antigo Twitter.

Depois que Dennis comandou a pista, os brothers se apresentaram no palco.

Os momentos mais marcantes foram Isabelle performando música do festival de Parintins e Rodriguinho se animando com o funk de MC Bin Laden - com direito até a tirar a camisa.

PUBLICIDADE Não demorou para que o assunto do jogo surgisse na festa. Wanessa e Yasmin conversaram sobre Davi, e a cantora admitiu que vê o motorista de Uber na final. Ambas também elogiaram a representatividade de Isabelle. “Ela é muito importante para o Brasil”, disse Yasmin.

Conversando com Leidy, Wanessa também desabafou: “Eu não vou ganhar isso aqui. Não vou chegar na final”, disse a cantora. Leidy Elin rebateu: “Você botou na sua cabeça que o Davi é campeão”.

“Mas ele é”, disse Wanessa.

Em outro momento, a cantora disse que sairá cancelada. Yasmin rebateu: “Não pira, Wanessa”.

Ao longo da festa, Davi e Wanessa compartilharam momentos de companheirismo. O brother se mostrou preocupado com a cantora e pediu para ela parar de beber.

Já na casa, Davi e Wanessa conversam. Davi comenta: “A gente quer ganhar o Big Brother” e a sister brinca: “Eu já desisti!”.

No quarto, Alane temeu não voltar do paredão caso seja indicada. “Eu sinto que vou sair”, disse para Bia.

Antes de se animar na festa, Rodriguinho começou a chorar no quarto gnomo e foi consolado por Bin. “Você é um cara de coraçãozão, todo mundo tá vendo isso daí”, disse o MC.