BBB 24 tem madrugada de choro, arrependimento e Wanessa falando sobre profissão de Davi; leia resumo

Com uma nova liderança, a madrugada do Big Brother Brasil 24 exigiu novas estratégias de jogo. Fernanda foi a grande vencedora da Prova do Líder nesta quinta-feira, 1º, e surpreendeu até aos brothers com as escolhas para o Vip.

O público e a casa esperam que a nova líder indique Alane, com quem protagonizou uma briga acalorada nesta semana, ao paredão, mas Fernanda declarou que pretende mandar outra pessoa à berlinda. Michel chegou a chorar após ter sido escolhido no Vip da sister.

Veja o resumo da madrugada do 'BBB 24'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Mais tarde, a líder declarou ter se arrependido pela formação do novo grupo, mas logo voltou atrás. A noite também teve diversas reclamações de Wanessa Camargo sobre Davi e a cantora falou, até mesmo, da profissão do brother. Ela, por fim, resolveu conversar com o colega.

Fernanda líder

A madrugada teve mais uma Prova do Líder e, desta vez, a grande vencedora foi Fernanda. A sister teve de decidir entre seis brothers para compor o seu Vip, já que Davi já fazia parte do grupo por ter vencido a última Prova Bate e Volta. A nova líder optou por: Rodriguinho, Pitel, MC Bin Laden, Giovanna, Raquele e Michel.

Fernanda descarta Alane como indicação ao paredão

O público e a casa têm expectativas de que Alane seja a próxima indicada ao paredão, já que Fernanda protagonizou um atrito intenso com a sister essa semana. A líder, porém, diz que pretende focar nas pessoas que julga serem mais fortes na casa.

“Quero colocar a Denizine”, declarou ela. Rodriguinho e Pitel, que participavam da conversa, questionaram sobre Beatriz, outra sister que pensam ser relevante no jogo. “O problema da Bia é que, diferente da Deniziane, ela gosta de tela”, disse Pitel.

Michel chora após ter sido escolhido para o Vip

Michel não entendeu a escolha de Fernanda em incluí-lo no Vip. Mais tarde, ele começou a chorar e falou sobre uma sister, sem citar o nome, em conversa com Raquele. “Eu estou com medo de estar sendo enganado, mas eu sinto que foi de coração dela”, declarou.

Fernanda se arrepende de escolhas para o Vip

Em conversa com Pitel, Fernanda se revelou arrependida das escolhas que fez para o Vip. “Eu tive dois arrependimentos nesse programa até agora: ter me alterado com essa menina e não ter colocado só você e o Rodrigo no meu Vip”, disse ela, sem citar o primeiro nome.

Mais tarde, porém, ela voltou atrás e disse a Raquele, Giovanna e Michel que estava feliz com a presença dos brothers no grupo. “Eu estou muito feliz de ter colocado vocês aqui, de verdade. Eu coloquei porque eu queria conversar com vocês de fato, não é nada com relação ao jogo”, afirmou.

Wanessa fala sobre profissão de Davi

Wanessa demonstrou diversos incômodos com Davi durante a madrugada. O brother escolheu fazer “plantão” ao lado do Big Fone, o que foi motivo de desconforto para a cantora. “Eu vou fazer igual a ele. Vou sentar lá do outro lado, só para irritar”, disse.

A artista também comentou que, enquanto os dois estavam na Xepa, gostaria que outras pessoas tivessem feito a sua comida, e não o brother. Mais tarde, a sister ainda opinou sobre as falas de Davi sobre a carreira de Yasmin e a profissão do colega.

“‘Bateu’ em mim, porque, se bateu nela, também ‘bateu’ em mim”, afirmou. “Eu também tenho uma carreira, eu também posso ser cancelada, é também o meu ‘ganha-pão’. [...] Quanto mais alto, maior o tombo. Quando você tem 4 milhões de seguidores, uma carreira de 23 anos, uma base de fãs, pessoas que te seguem, é o seu ‘ganha-pão’, a coisa é muito mais séria. Tem outras pessoas aqui que têm outras profissões. Ele não tem.”

Tudo pode mudar?

Mais tarde, a cantora resolveu fazer um acerto de contas com o brother e falou sobre todos os seus incômodos. Ao final, as coisas pareceram ficar mais pacíficas e Wanessa se mostrou a disposta a mudar de ideia sobre Davi.

“Independente de jogo, acho você uma pessoa guerreira, um menino que não deve ter tido mesmo uma vida fácil, que você é batalhador, isso é bonito em você. Você é um menino prestativo, tem gente que se incomoda. [...] E tem coisas que eu acho que são vivências do jogo, que são desesperadas. Eu vejo você como um menino às vezes”, declarou a artista. “Eu estou pronta aqui para mudar a minha ideia o tempo inteiro”, finalizou.