BBB 24 tem madrugada de choro, atritos e Prova do Líder; leia o resumo

A estreia do Big Brother Brasil 24 foi movimentada e recheada de dinâmicas ao vivo. Nesta segunda-feira, 8, os participantes tiveram que conhecer as pessoas com quem terão de conviver por 100 dias, escolher mais 6 integrantes do grupo que foi chamado de Puxadinho e, ainda, enfrentar uma prova de resistência.

Ao todo, 26 brothers e sisters disputam o prêmio final do programa e demonstraram grande empolgação pelo jogo. Leia a análise da estreia do BBB 24 aqui.

Como toda prova de resistência envolve grandes emoções, a madrugada foi marcada por choro, atritos e até o começo de novas parcerias. Até o momento da publicação do texto, o desafio pela liderança já se estendia por quase 8 horas e ainda não havia revelado o primeiro Líder do BBB 24.

Veja o resumo do que aconteceu na primeira madrugada do BBB 24

Quem é o primeiro Líder do BBB 24?

Logo no primeiro dia, os brothers já tiveram de vestir “roupas leves e tênis” para disputar a primeira liderança. Na dinâmica, os participantes têm de apertar um botão apenas após três sinais: buzina, faróis ou música. Quem apertar o botão antes é eliminado. Aqueles que apertam primeiro e por último precisam cumprir um desafio.

Rodriguinho foi o primeiro a ser eliminado da disputa após apertar o botão no momento errado. Alane, Deniziane, Marcus Vinicius, Matteus, Maycon e Vinicius Rodrigues ainda continuam na disputa até o momento.

Entrada do Puxadinho

Os novos integrantes escolhidos pelo público e pela casa puderam finalmente conhecer a casa mais vigiada do Brasil. Isabelle, Davi, Raquele, Thalyta, Giovanna, Juninho, Michel e Lucas Henrique entraram durante a Prova do Líder e encontraram o lugar vazio. Todos apareceram visivelmente emocionados.

Choro

A prova de resistência foi tomada por fortes emoções. Depois de enfrentar 6 horas do desafio, Beatriz começa a sentir dores e a chorar. Ela tenta suportar por mais alguns instantes, mas é consolada pelos colegas. “A nossa vida mudou só de a gente estar aqui”, disse Marcus Vinicius para tranquilizá-la, que se emocionou e ainda completou com um pedido para que a sister priorizasse sua saúde.

Novas parcerias

Vanessa Lopes se comoveu com a desistência de Beatriz e decidiu se unir à colega para consolá-la. “Você quer sair, a gente toma banho, faz uma comida, eu te ajudo? Uma ‘sem pé', outra ‘sem braço’, a gente se ajuda”, ofereceu.

Alguns brothers eliminados também começaram a discutir possíveis novas parcerias. Fernanda afirmou considerar que ela, Nizam, Rodriguinho e Giovanna Pitel já formam um grupo na casa.

Atritos

Nem só de carinho viveram os brothers na estreia do programa. Durante a Prova do Líder, Maycon e Marcus Vinicius protagonizaram os primeiros atritos da edição. Na ocasião, Maycon comentava sobre carros até que Marcus pergunta: “Gente, faz parte da resistência isso aqui?”.

O cozinheiro se incomoda com a fala e rebate: “Meu irmão, eu sonhei com essa ‘bagaça’ há 24 anos. Você acha que eu vim aqui ficar de graça? Eu não vou vender de graça para ninguém”. A “estratégia” do brother repercutiu também nas redes sociais.