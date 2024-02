MC Bin Laden se mostrou disposto a colocar suas estratégias de jogo acima até dos aliados. Ele declarou que, agora, tem os integrantes do quarto gnomo, o quarto onde está, na mira.

O cantor foi alvo de inúmeras reclamações na casa, com Giovanna ameaçando “pedir divórcio” do brother. Davi resolveu dar início a uma DR com o artista, acusando o colega de tentar se aproximar dele.