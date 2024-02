BBB 24 tem Wanessa cotada para o paredão, acusações de falsidade e desabafos; leia resumo

MC Bin e Lucas especulam votação Foto: Reprodução X / @bbb

A Prova do Anjo deste sábado, 17, movimentou a casa do Big Brother Brasil e gerou desconfiança entre os grupos. Como Michel é o novo anjo - e vai indicar alguém para o paredão - parte da casa está tentando prever seus próximos passos. MC Bin Laden disse que Michel é falso pelas atitudes que teve com Wanessa. Por falar na cantora, ela parece ser o próximo alvo neste domingo, pelo menos se depender de Giovanna e grupo que acompanha a líder Raquele.

Combinação de votos

No quarto da líder Raquele, Michel, Giovanna, Pitel, Rodriguinho e Fernanda cravam voto em Lucas Henrique. Pitel aponta que Raquele vai indicar Deniziane e, pela casa, eles acreditam que Fernanda deve ir ao paredão. Wanessa entrou na mira dos brothers como segunda alternativa - menos para Rodriguinho, que afirmou “não poder” votar na cantora.

Do lado de fora da casa, Giovanna também afirmou que puxaria Wanessa para o paredão caso vá para o contra-golpe. “Não vou puxar o Davi agora”, disse a mineira para a líder.

PUBLICIDADE Como Davi é o assunto, o brother também teve seus momentos reflexivos nesta noite. Ele falou para Isabelle que pessoas da casa estão mudando a postura com ele após o retorno de mais um paredão. A sister rebateu que a postura dele também pode ter mudado: “Aceita normal... É um jogo de convivência, e nem todo mundo se aproxima da gente por interesse”. Porém, o brother também pareceu otimista: “Sinto que a gente vai pra final”, disse.

MC Bin e Lucas conversam sobre o voto do anjo Michel. Para Bin, eles são o alvo. “Ele está mirando eu e tu”, disse.

Todo esse clima de desconfiança pode - ou não - se confirmar na formação de paredão neste domingo, que promete ser tensa entre os participantes.