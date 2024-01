BBB 24 terá ‘super semana’ de estreia com novo poder do anjo e mais novidades; veja

O anúncio do Big Brother Brasil 24 será feito de maneira inédita e o elenco será ainda maior este ano. Ao todo, 26 participantes terão a oportunidade de entrar na casa e apenas 18 serão apresentados no Big Day, que ocorre nesta sexta-feira, 5. Além disso, a equipe do reality show revelou novidades sobre o Poder do Anjo e o Poder Coringa. Veja acima.

Os integrantes anunciados na sexta farão parte do grupo Pipoca, de anônimos, e Camarote, de personalidades já conhecidas. A informação foi confirmada durante uma coletiva de imprensa realizada no Rio de Janeiro com Tadeu Schmidt, apresentador da atração, e Rodrigo Dourado, diretor do reality, nesta quinta-feira, 4.

BBB 24 terá elenco com 26 participantes. Foto: João Cotta/Globo/Divulgação

No domingo, 7, durante o Fantástico, mais sete homens e sete mulheres serão apresentados. O público, até a hora de estreia do programa na segunda-feira, 8, irá escolher um homem e uma mulher para entrar no jogo dentre eles.

No reality, os participantes anunciados na sexta irão escolher mais três homens e três mulheres em uma dinâmica ao vivo. Será a primeira vez que os próprios integrantes irão escolher pessoas para compor o elenco do programa.

Na sexta, Tadeu e Ana Clara farão o anúncio dos primeiros 18 brothers e sisters escolhidos para o confinamento deste ano. O Big Day ocorre durante a programação da TV Globo a partir do meio-dia.

Novas dinâmicas

O BBB 24 contará com uma nova dinâmica, a “Na Mira do Líder”, que deve ocorrer ao vivo às sextas-feiras. Nela, o líder da semana revela para a casa quem são seus alvos no jogo. No domingo, durante a formação do paredão, o participante deve escolher dentre as pessoas citadas quem encarará o voto popular.

Em contrapartida, o líder ganha um novo poder. Com o “Perseguidor do Líder”, o grande vencedor da semana poderá descobrir qual foi o participante que mais tentou colocá-lo no paredão. Com emojis, o público poderá fazer um balanço de cada liderança e enviar feedbacks ao líder.

O Poder Curinga também sofreu alterações. Na edição anterior, quem acumulava mais estalecas ganhava o poder. Desta vez, o elenco participará de dinâmicas que podem tirar ou dar estalecas. Ou seja, quem tem menos estalecas pode vencer a prova e adquirir o poder e vice-versa — dessa forma, não terá como prever quem receberá o privilégio.

Com a quantidade de estalecas que acumularam, os participantes entram no confessionário, mas o valor muda de forma imprevisível. Eles participarão de um jogo de sorte que ou acrescentará, ou retirará estalecas deles. Depois disso, decidirão se disputam ou não o leilão do Poder Curinga. Quem der o maior lance de estalecas, ganha a dinâmica.

O Poder do Anjo também sofreu alterações. Nas edições passadas, os participantes que ganhavam a prova e se tornavam o Anjo da Semana ou ficavam autoimunes, ou imunizavam alguém do paredão. Agora, eles ficarão imunes e também imunizarão uma terceira pessoa.

Ainda na coletiva de imprensa desta quinta-feira, 4, Boninho, o diretor-geral do reality show, disse que o sistema de votos não tem robôs. Para completar, ele entregou que fazem uma checagem até na “deep web” — páginas da web que mecanismos de pesquisa não conseguem identificar, segundo a empresa de tecnologia Kaspersky.

O que mais se sabe sobre o ‘BBB 24′?

O Big Brother Brasil 2024 anunciou que, na próxima edição, o tema da decoração da casa será inspirado em conto de fadas. Com estreia marcada para 8 de janeiro, o local ganha um terceiro quarto — além dos aposentos do líder — para os participantes. Boninho também disse que o programa terá uma nova versão da abertura, Vida Real, de Paulo Ricardo, agora com a participação de Alok.

A atração ainda contará com dois novos quadros, comandados por Luis Miranda e Marcos Veras. Miranda comandará o “Big Babado”, que propõe comentar os acontecimentos mais recentes da casa. “É um quadro ousado e uma baita responsabilidade! Quero levar o público comigo nas minhas sensações. A gente vai falar do que estará acontecendo na casa. Essa é a pauta: a realidade”, afirma.

Já Marcos Veras apresenta o “Vamo invadir sua casa”. ”Estou muito feliz por participar pela primeira vez como integrante de um programa consolidado e querido pelos brasileiros”, destaca ele. O programa anuncia ainda o “Fanfic Brasil”, espécie de novo “O Brasil Tá Vendo”, que vai dar voz às histórias do confinamento criadas pelo público.

O reality show também apostará no uso de inteligência artificial com uma câmera que acompanhará o líder da semana. A dinâmica para votação do público também muda: será de um voto por CPF – entenda o que é aqui –, o fim do Jogo da Discórdia e a inclusão de um quadro denominado “Sincerão”.