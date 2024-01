BBB 24: Vegana, Wanessa diz ser mais difícil comer presunto quando se está acostumada a filé mignon

Wanessa Camargo disse que o BBB 24 é mais difícil para os camarotes do que para os pipocas. A cantora explicou que é mais difícil para os famosos se acostumarem com a precariedade da alimentação da Xepa.

Wanessa Camargo no BBB 24 Foto: Reprodução/ Globoplay

"É mais doloroso para uma pessoa que todo dia está acostumada a comer filé mignon ter que começar a comer presunto do que para um que sempre comeu presunto e não sabe o que é um filé mignon", disse. O comentário foi feito nesta quarta-feira, 17, na sala, em conversa com Beatriz e Yasmin Brunet. A modelo voltou chorando da conversa com a psicóloga e, após ser consolada por Wanessa, a artista, que é vegana, fez a analogia ao filé mignon.

Mais cedo, a sister já estava refletindo sobre a pressão do confinamento. Em uma conversa com Marcus Vinícius na área externa da casa, a camarote revelou que tem receio de que sua participação no programa tenha sido “um erro”.

“Talvez tenha sido um erro estar aqui. Foi um erro muito grande estar aqui pra mim. Tô tentando olhar pra ver se ainda existe [motivo], mas nesse momento só me aparece: ‘um erro”, desabafou.