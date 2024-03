BBB 24: Yasmin Brunet é a décima segunda eliminada do reality; veja a porcentagem de votos

Lucas Henrique já estava na berlinda, por consequência de ter sido o primeiro desistente da Prova do Líder de quinta-feira, 7. Ele estaria imune por ter vencido a Prova do Anjo no sábado, mas perdeu o benefício. Com isso, ele imunizou Leidy Elin. Além disso, Lucas também ganhou o Poder Coringa, que dava direito a imunizar um dos brothers colocados Na Mira do Líder por Beatriz.

A sister, que conquistou a liderança após uma prova de 15 horas de duração, colocou apenas mulheres na mira: Fernanda, Pitel, Giovanna, Yasmin e Raquele. Lucas decidiu imunizar Pitel. Depois disso, a líder Beatriz escolheu indicar Yasmin.