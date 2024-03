BBB 24: Web aponta cigarro eletrônico ao lado de Yasmin Brunet durante ‘Mais Você’; veja

Em 2022, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concordou, de forma unânime, em manter a proibição do item. A comercialização do cigarro eletrônico é vetada no Brasil desde 2009. Ele é usado como alguns como uma alternativa ao cigarro comum, mas possui maior potencial de viciar o usuário. Saiba mais aqui.

Durante a sua participação no reality, Yasmin já havia comentado sobre seu vício em cigarros eletrônicos. O assunto foi citado em uma ocasião em que a modelo brincou sobre estar com vontade de comer paçoca no reality. “Entre o vape [cigarro eletrônico] e a paçoca, eu prefiro o vape. Mentira, não mais”, brincou.