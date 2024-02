Yasmin Brunet se revolta com Davi após Big Fone no BBB 24: ‘Manipulador’

Após Davi atender o Big Fone e ter dividido a casa em dois grupos no fim da tarde deste domingo, 4, Yasmin Brunet fez duras críticas ao colega de confinamento em conversa com Wanessa Camargo e outros colegas.

“Ele teve a cara de pau de pedir, depois da festa, para eu acordar ele para ficar do lado do Big Fone, para fazer isso?!”, esbravejou Yasmin. “Eu sei que tá errado”, respondeu Wanessa.

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet conversam no BBB 24 Foto: Reprodução de 'BBB 24' (2024)/TV Globo

PUBLICIDADE Posteriormente, Brunet continuou: “Podem ‘desenhar’ o que quiser. Dentro de mim eu sei o que é. O cara pediu para eu acordar ele. Mexeu com a minha cabeça para car***, o cara está falando que se desculpou comigo por intermédio da Wanessa e pede para acordar ele para atender o Big Fone, sendo que é pra me dar o negócio? Quero que ele tome no c***! Tá zoando?!” [sic]. “Manipulador do car***. Deixa todo mundo p***, e quando a gente responde: ‘Mas eu não falei nada!”, continuou, sobre Davi.

Wanessa Camargo buscou esclarecer sua atitude recente com Davi: “Eu passei para ela o que ele falou em relação a isso, mas cabia a ele a responsabilidade de vir e falar: ‘Yasmin...’. Eu não podia chegar para ele e falar: acho que você deve ir na Yasmin [para conversar]. Não sou a mãe dele para ficar educando e direcionando ele. Pro meu filho, eu falo: ‘Vai pedir desculpas pro seu amiguinho’. Ele tem 20 anos. Deixei bem claro”.

Yasmin prosseguiu: “Nunca mais eu vou contra o que eu sinto sobre alguém. Não vou mais racionalizar se sinto algo de ruim. Não vou. A gente sabia antes de acontecer. A gente sabe quem é a pessoa quando a gente conhece, e não vou mais racionalizar isso, vou seguir os meus instintos. Acabou. Não tem mais racionalização do porquê eu não gosto de alguém”.

Após outra colega citar para ela “ficar de boa”, Yasmin rebate: “Ficar de boa?! Tomei no c*** duplamente!”.

Na sequência, quando Wanessa confere um banheiro para verificar se havia alguma pessoa próxima de Davi ouvindo a conversa, Yasmin afirma que faria as suas reclamações diante do próprio: “Tava ouvindo alguma coisa que eu não falaria na cara dele? Eu c*** que ela estava aqui o tempo todo. Você acha que eu não falaria tudo isso na cara dele? Com o maior prazer do mundo, inclusive”.

Wanessa ainda criticou o comportamento de Davi: “As atitudes dele nesse momento mostram um moleque. Ele podia ter ficado feliz, mas não precisava ter feito o show que ele fez”.