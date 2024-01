Lucas Pizane contou a Yasmin Brunet a respeito de comentários machistas que alguns participantes do BBB 24 fizeram a respeito do corpo da modelo mais cedo neste sábado, 13 - mas não revelou que a conversa teria sido sobre ela.

O momento ocorreu no início da noite, quando Pizane conversava com Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Vinicius Rodrigues (que se afastou após o assunto vir à tona).

Ele comenta sobre o tema da conversa que o incomodou, e Yasmin pergunta: “Foi tipo o quê? Fala do nível que foi. [Algo] sexual?”. Pizane indica que sim e comenta que a conversa era sobre o que achavam do corpo de outra pessoa, mas não explica que a própria Yasmin era o alvo do debate.

Vendo o colega mal com a situação, Lucas Henrique destacou: “Mas tudo é como você se posiciona na hora”.

Lucas Pizane e Yasmin Brunet durante conversa no 'BBB 24' Foto: Reprodução de 'BBB 24' (2024)/Globo

Pizane, então, relatou: “Fiquei calado. A galera não sabe o que tô pensando. Se eu não falar, o pessoal não vai saber. Pra socializar, tem um jogo interno, também, pra fazer. Tem que chamar na ‘chincha’ [briga] depois, porque chamar na ‘chincha’ aqui é expor, dar visibilidade, e prejudicar uma pessoa que está comigo. A gente vive uma dualidade muito ruim”.

Continua após a publicidade

Após saber que não falavam de “forma educada”, Yasmin Brunet ainda destacou: “Aí é f***. Lá fora, isso geralmente não pega bem. Com toda razão”.

Entenda quais foram os comentários machistas a Yasmin Brunet no BBB 24

Após Luigi e Maycon comentarem sobre suas roupas, Rodriguinho e Nizam falaram sobre o corpo da modelo na madrugada deste sábado, 13. No quarto do líder, onde é possível acompanhar imagens da casa, era possível ver Yasmin se preparando para tomar banho. Nizam, então, perguntou a opinião dos brothers sobre o corpo da modelo. O paratleta Vinicius Rodrigues se esquivou e respondeu que não gostava de loiras.

“Não estou falando de cor de cabelo”, respondeu Nizam. Depois, o cantor Rodriguinho, líder da semana, disse que o físico de Yasmin “já foi melhor”.

“Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo”, disse Rodriguinho. “O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...”, respondeu Nizam.

Continua após a publicidade

Rodriguinho continuou com os comentários e falou até da dieta de Yasmin. “Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo! Mas lá fora, arrumadona na balada, negão, deve ser bem...”.

Luiza Brunet, mãe de Yasmin, detonou as falas dos brothers. “Quanta ternura, educação e beleza juntas, dos machos alfa. Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza”, disse, nos stories do Instagram, neste sábado, 13.