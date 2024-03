Há alguns dias Yasmin Brunet disse que queria sair do BBB 24 caso Davi voltasse do paredão desta última terça-feira, 5. O brother disputava a berlinda com Alane e Michel, que foi o eliminado. E, após a decisão do público, a modelo foi ao confessionário.

O diretor do programa, Boninho, contou como foi a conversa com ela, que mobilizou parte importante da equipe. “Acionamos a psicóloga, acionamos a direção. Eu me acionei, quase que eu fui para lá também”, afirmou, em um vídeo postado no X (antigo Twitter).

Boninho revela declaração de Yasmin no confessionário após volta de Davi do paredão Foto: Reprodução de Vídeo/X/@boninho; Reprodução de Vídeo/Globo

O momento foi de apreensão. Isso porque desde que se livrou do paredão no bate-volta de domingo, 3 - depois de ter visto a colega na competição Wanessa ser desclassificada por agressão ao próprio Davi -, Yasmin vem demonstrando ter perdido o ânimo de disputar o prêmio milionário e chegou a dizer que queria sair. "Por favor, se ele ficar, me coloquem no próximo paredão. Eu quero ir embora!", disse aos brothers aos prantos após o Sincerão da última segunda, 4.

No fim, Boninho e os demais escutaram o que Yasmin tinha a dizer. “Sentamos no confessionário e ouvimos a Yasmin fazer a sua declaração, e ela falou: ‘meu cigarro acabou. Dá para mandar mais cigarro?’”.

Rindo e expressando alívio o diretor brincou que ela poderia levar um maço inteiro.