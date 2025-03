Quem vai sair do BBB 25? Veja 5 polêmicas que marcaram a trajetória de Aline no programa

Com 65 dias de confinamento, Aline enfrenta seu terceiro Paredão no BBB 25. Durante o jogo, a sister esteve Na Mira do Líder cinco vezes, venceu uma Prova do Anjo, e chegou a ser líder por uma semana.

Aline enfrenta o terceiro paredão nesta terça-feira, 11 Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Durante a sua trajetória, o jogo da policial militar foi marcado por discussões acaloradas, rivalidades e estratégias que dividiram opiniões. De embates no Sincerão à polêmica da lentilha, Aline foi a primeira Pipoca a somar 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Relembre as situações que marcaram sua trajetória no jogo.

Conflitos na casa

Aline esteve no centro dos debates no Sincerão em mais de uma ocasião. O primeiro grande embate foi com João Gabriel, quando o brother gritou com a sister após ser interrompido.

“Não vai deixar eu falar?”, disparou João Gabriel exaltado.

Vinícius saiu em defesa da amiga: “Não vai falar assim também não!”

Aline também protagonizou um atrito com Renata, após a dinâmica do RoBBB Seu Fifi expor falas suas sobre a sister. “Se eu tenho um bloqueio com você, preciso de tempo para tratar”, justificou Aline.

“Agora ficou claro que você não quer ter uma relação 100% comigo”, rebateu Renata.

Além disso, a sister trocou farpas com Gracyanne Barbosa na academia, ao justificar um voto na musa fitness. “Se você tivesse o carinho que eu tenho por você, teria me dado um toque”, disse Gracyanne. Aline foi direta: “Eu não preciso do seu retorno para pensar como eu penso.”

Lentilha

Aline e Diogo tiveram um dos embates mais inusitados do programa: a briga da lentilha. A sister se irritou com a quantidade de lentilha servida na Xepa, o que gerou uma discussão com o ator sobre a divisão de comida.

“Você não cozinha, Aline. Quem cozinha sou eu, minha mãe, Camilla...”, rebateu Diogo.

O conflito teve desdobramentos nos dias seguintes, com o tema sendo debatido no Sincerão e nos quartos da casa. Mais tarde, Aline chorou ao desabafar sobre a briga com Vinícius.

“Eu quero falar, porque estou sufocada”, disse a sister.

Alvo dos brothers

Durante a festa da líder Vitória Strada, Aline foi criticada por João Gabriel e outros brothers, que analisaram seu comportamento no jogo. O brother afirmou que Aline sempre reclama ao ser penalizada e prometeu que falaria tudo na próxima dinâmica. No fim da noite, Vinícius contou à sister sobre os comentários feitos a seu respeito. Além disso, Aline teve desentendimentos com Diogo após ele indicar sua dupla ao Paredão. A sister cobrou o ator pelo voto e os dois tiveram uma DR na piscina.

“Você preferiu colocar eu e Vinícius no Paredão”, acusou Aline. Diogo tentou se justificar: “Não fui eu que preferi. Foi uma decisão do grupo.”

O episódio marcou um divisor de águas na relação entre os dois, que nunca mais foi a mesma.

Relacionamento com Diogo

O envolvimento entre Aline e Diogo foi um dos pontos de maior oscilação no jogo. Após um início promissor, o romance começou a ruir quando o ator indicou Aline ao Paredão.

“Não consigo ver a possibilidade de ficar com ele aqui. E nem lá fora”, disse Aline em conversa com Vitória Strada e Mateus.

A relação se tornou um vai e vem de DRs e momentos de distanciamento, até que Aline se surpreendeu com o novo visual de Diogo, que apareceu sem barba, depois de ter falado que o relacionamento entre eles não tinha futuro.

“Tá lindo! Agora tem uma desculpa. Tem outra pessoa pra beijar na casa”, brincou a sister.

Vitórias

Apesar dos conflitos, Aline também teve momentos de destaque no jogo ao conquistar duas das provas mais importantes do programa. A sister foi líder por uma semana e venceu uma Prova do Anjo.

Na Prova do Anjo, Aline e Vinícius participaram de um desafio de agilidade e lógica, no qual precisavam montar três quebra-cabeças no menor tempo possível. A dupla finalizou a prova em 1 minuto e 27 segundos e superou os adversários.

Com isso, Aline e Vinícius escolheram Guilherme e Delma para receber a imunidade, protegendo-os da votação daquela semana. Além disso, eles tiveram que indicar Vitória Strada e Mateus para o Castigo do Monstro. Já como líder, Aline teve a responsabilidade de indicar um brother ao Paredão. Sua escolha foi Mateus.