BBB 25: Alcione e Seu Jorge animam a casa, e Maike ganha festa do Líder; saiba o tema escolhido

Reality tem show de Alcione e Seu Jorge além da festa temática para o líder Maike Foto: Léo Rosário/Paulo Barros/Manoella Mello/Globo

Após mais uma eliminação no BBB 25, os participantes serão surpreendidos com um grande show nesta sexta-feira, 14. A noite contará com apresentações de Alcione e Seu Jorge, além da participação especial de Flor, filha do cantor. O trio promete levar muito samba ao palco do reality.

PUBLICIDADE O evento acontecerá em um parque temático montado na casa, com cenários lúdicos inspirados em contos de fadas. O palco principal terá a estética de um castelo e os lounges da festa trarão elementos de histórias infantis. Entre as atrações interativas, uma versão da clássica xícara giratória, onde os brothers rodarão dentro de panelinhas estará disponível. Além disso, os participantes poderão curtir um banho de espuma e um set espelhado para fotos que brinca com ilusões de ótica.

Festa do líder Maike terá tema esportivo

Antes da festa de sexta-feira, 14, Maike terá a oportunidade de comemorar sua liderança nesta quarta-feira, 12. O brother terá uma festa inspirada em um clube esportivo, com referências à natação – modalidade na qual se destacou na infância e chegou a conquistar medalhas. Outros esportes que fazem parte de sua trajetória, como jiu-jitsu, crossfit e basquete, também estarão presentes na decoração.

Publicidade

Brother tornou-se atleta de natação aos 11 anos e chegou a ser medalhista brasileiro Foto: Arquivo Pessoal

A pista de dança terá o formato de uma piscina, com raias e blocos de partida, enquanto o bar será decorado com elementos do crossfit, incluindo colchões e caixas de treino. A festa ainda contará com uma cesta de basquete interativa, onde os participantes poderão competir por pontuações ao longo da madrugada. O pagode será o ritmo dominante, com a abertura da festa ao som de Jogo de Sedução, do Exaltasamba.