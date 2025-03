BBB 25: Aline reclama de deboche no Monstro e Gracyanne é tópico entre os brothers; veja resumo

A madrugada deste domingo, 16, no Big Brother Brasil teve Aline reclamando de um possível deboche sobre sua situação no Castigo do Monstro. Ela foi escolhida no sábado pelo Anjo, João Gabriel, para o desafio que consiste em vestir uma fantasia de pescador e “pescar” peixes de brinquedo da piscina.

BBB 25: Aline cumprindo o Castigo do Monstro durante a madrugada de 16 de março. Foto: @bbb via X

Em uma conversa com Delma, Vinícius e Guilherme, a sister deu a entender que alguns participantes estariam rindo de sua situação. “No Monstro de ninguém... Ninguém fica nessa gargalhada toda. O assunto pode ser o que for, ninguém fica debochando.”

Vinícius, então, ponderou que o assunto do grupo adversário poderia ser outro, mas que as pessoas tinham que ter “semancol”. A policial respondeu que o amigo estava sendo inocente. Durante a conversa, eles não citaram nomes.

Entre a noite de sábado e a manhã deste domingo, Aline precisou pescar pelo menos quatro levas de peixes na piscina, que os dummys foram colocando conforme a noite. Em uma das rodadas, ela retirou mil peixes da água. Enquanto amanhecia, ela chorou ao cumprir o castigo.

PUBLICIDADE Além do Monstro, um tópico de conversa durante a madrugada foi Gracyanne Barbosa, que teve aliança com Daniele e Diego Hypólito rompida após Renata voltar da Vitrine Seu Fifi com informações de que ela teria feito comentários negativos sobre o ex-ginasta.

Em conversa com Guilherme, Daniele afirmou: “Como eu sei que foi muito mais coisa do Diego do que de mim, não é que eu não fiquei magoada com ela, Gui. Não é isso. Mas, pode ser que a gente não saiba o teor.”

A sister disse que não julgaria a empresária antes de ver suas falas, algo que só fará quando estiver fora da casa, mas afirmou que perdeu confiança nela enquanto jogadora. “O lado Dani de confiança na Gra jogadora não é o mesmo . Eu perdi a confiança na Gra jogadora. Na pessoa, ela tem uma história linda e não deve ter vergonha de contar a dela.”

Já Diego Hypólito analisou o jogo de Gracyanne, afirmando que não vê maldade nas atitudes da sister: “A consciência que eu tenho é porque ela fazia parte de algo que eu acho que ela não teve noção do que poderia estar acontecendo, do que ela poderia estar influenciando. Eu não acho que ela fez na intenção (...) Mas a gente está num jogo de competitividade direta.”

Em seguida, ele disse a Guilherme que não tinha motivos para imaginar que Gracyanne teria feito comentários sobre ele: “Ela entrou no programa assim como eu entrei. Eu não entrei totalmente perdido, Gui? Eu não fiz várias coisas que eu não posso ser julgado? Todas as pessoas aqui estão sujeitas a isso. Eu não estava tendo indícios. Porque era uma pessoa que eu estava próximo, que eu conversava, que eu tinha diálogo, que tinha afinidade.”