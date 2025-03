BBB 25: Aline vira alvo de críticas pela casa e descobre no fim da festa; veja o resumo da madrugada

Aline descobriu os comentários que João Gabriel fez sobre ela Foto: Globoplay/Reprodução

A festa da líder Vitória Strada na madrugada desta quinta-feira, 6, no BBB 25, foi palco de análise do comportamento de Aline na casa. Os brothers se uniram em grupos para analisar as reações da baiana em relação às dinâmicas e aos atritos no reality show.

João Gabriel dedicou seu tempo para criticar o comportamento de Aline com outros brothers e prometeu “falar na cara” da sister tudo o que ele pensa. Sem saber das discussões, a baiana seguiu aproveitando a festa, mas acabou descobrindo os comentários ao fim da noite.

Veja o resumo da madrugada da Festa da Líder no BBB 25:

Thamiris e Maike conversam sobre reações

Na festa da líder, Maike e Thamiris conversam sobre como os participantes reagem às dinâmicas da casa. Maike diz que entende as chateações acerca das punições na dinâmica e que recebeu três de Vinícius em uma semana. Sem citar nomes, a sister responde que com a eliminação da irmã soube valorizar quem ofereceu apoio.

Guilherme e Vinícius dormindo fora de casa

Vitória conta a Guilherme que Thamiris afirmou que, apesar de indicar ele e Vinícius para a consequência do Pegar ou Largar, os brothers não são suas opções de voto no momento. Guilherme diz que ficou surpreso com a indicação de Vinícius, mas já sabia que ele era alvo de Thamiris.

Vitória reclama da fala de Thamiris

Ainda em conversa com Guilherme, a atriz resgatou um momento após a eliminação de Camilla em que Thamiris afirmou que o motivo da saída teria sido a proporção da briga com ela na casa. A sister disse que Thamiris não conseguiu parar para pensar que o resultado do Paredão pode ter sido por erros da irmã.

Brothers comentam sobre Aline

No Quarto Nordeste, Thamiris, Gracyanne e Maike conversam sobre a reação de Aline após Thamiris indicar Vinícius para a punição do Pegar ou Largar. O trio concorda que a baiana sempre reclama quando recebe punições de dinâmicas da casa. Gracyanne diz que a sister não precisava ter questionado Thamiris na frente da casa.

Thamiris ainda disse que gosta de Aline, mas que a sister acha que sempre tem razão e consegue magoar as pessoas com facilidade.

Aline também foi alvo de João Gabriel. O brother teceu duras críticas à sister durante a festa e prometeu que vai falar na cara da baiana durante o Sincerão. “Se o povo quiser me tirar disso aqui também, me tira”, disse irritado.

João Pedro barrado da festa por Vitória

João Gabriel não gostou de ver seu irmão barrado da festa pela líder Vitória Strada. O brother comentou que na festa de João Pedro, ele não barrou a atriz e que estava prestes a “explodir” com essa situação.

Enquanto isso, João Pedro continuava a procurar as chaves dos baús para tentar a chance de aproveitar a festa.

João Gabriel critica Aline

Em conversa com Guilherme, João Gabriel voltou a criticar Aline. O brother disse que a participante “sabonetou” após a dinâmica das fofocas reveladas por Seu Fifi. João acredita que se as falas de Gracyanne reveladas sobre as sister tivessem sido feitas por ele, João Pedro ou Renata, a reação de Aline seria diferente.

O brother continuou reclamando da reação tranquila de Aline com Gracyanne e Guilherme aconselhou ele a falar com a sister, no entanto, João Gabriel achou melhor deixar para depois.

O brother mudou de rumo e foi reclamar da baiana com Gracyanne, mais uma vez reforçando que acha Aline “saboneteira”. A musa fitness respondeu que acha Aline uma jogadora ruim e que a sister escutou Diogo, mas não escutou João Gabriel após desentendimentos.

Mais tarde, João Gabriel procurou Vinícius e repetiu as falas sobre Aline para o brother. O amigo da baiana disse que ele está no direito de julgar e Aline no de se defender quando achar necessário.

Decisão de Thamiris é avaliada por Aline e Vinícius

Vinícius e Aline analisaram a escolha de Thamiris por ele e Guilherme para cumprir a consequência do Pegar ou Largar. O brother acredita que Thamiris não quer comprar brigas na casa e por isso mirou no Quarto Anos 50.

Vinícius acredita que Thamiris não sabia do que se tratava a punição, mas arriscou o nome dele. O brother diz que não entende porque ser escolhido se a carioca tem outras opções na casa. Aline lembrou da justificativa de Thamiris para escolher Vinícius e achou a sister incoerente.

Eva e Renata também analisam Aline

Eva e Renata concordaram com as ponderações de João Gabriel sobre Aline. As dançarinas acham que a sister reage diferente a situações similares a depender de quem esteja envolvido no conflito.

João Pedro chega na festa

Depois de 5 horas procurando chaves, João Pedro concluiu o desafio e ganhou a chance de ir para a festa de Vitória. O brother foi recebido por seus aliados e todos comemoraram.

Críticas de João Gabriel chegam a Aline

Vinícius contou a Aline as queixas de João Gabriel sobre ela. A sister não entendeu o motivo do brother estar incomodado com a situação e Vinícius disse que tentou explicar as atitudes dela em relação a Gracyanne.

Aline disse que não entende porque as críticas não foram feitas diretamente para ela e que gostaria que João Gabriel falasse na cara para ouvir também.

Aline quis saber de Guilherme como foi a conversa dele com João Pedro. O brother contou como foi o papo e a sister questionou se tinha espaço no programa para rebater as falas de Gracyanne reveladas por Seu Fifi.

Aline retoma a fala de João Gabriel de não ser amigo dela, e questiona porque seu comportamento e relações na casa incomodam tanto o goiano. A baiana diz que quer entender o que o brother quer.

Aline critica comportamento de Camilla e Thamiris

Ainda em conversa com Vinícius e Guilherme, Aline analisou o comportamento de Camilla e Thamiris. A baiana lembrou que as irmãs criticaram Diogo após a briga com Gracyanne, mas não fizeram o mesmo com João Gabriel por ter gritado com ela. “Hipocrisia, gente.”

Thamiris e João Gabriel se beijam

A noite terminou diferente para Thamiris e João Gabriel. Os dois trocaram beijos no edredom antes de dormir.