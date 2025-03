BBB 25: Brother deixará a casa para ficar em vitrine de shopping no Rio; entenda dinâmica

A dinâmica contará com a participação do RoBBB Seu Fifi, que conta “fofocas” da casa. O participante que deixará a casa será escolhido em uma votação pelo público do programa e voltará imune ao reality.

As fofocas serão contadas ao brother pelos visitantes do shopping. Os telespectadores que moram longe da capital fluminense podem escolher o que contar ao participante por meio do gshow.