BBB 25: Brothers tentam decidir VIP de Maike no par ou ímpar e levam bronca da direção; veja

Na tarde desta sexta-feira, 7, na casa do Big Brother Brasil 25, brothers levaram bronca da direção por tentar tirar os integrantes do VIP na sorte. Maike, campeão da Prova do Líder, não está decidido sobre quem escolherá e os gêmeos João Pedro e João Gabriel tentaram decidir no par ou ímpar quem seria o escolhido.

Brothers levam esporro da direção no BBB 25 Foto: Reprodução/X @bbb

Maike conversava com João Pedro e João Gabriel e pediu que eles tirassem na sorte quem seria o escolhido para ir ao VIP caso fossem apenas três pulseiras. O futuro líder já havia decidido que uma das três seria de Vilma.

A direção prontamente interferiu, e a voz disse: “Senhores, aqui não é lugar de par ou ímpar”.

Maike, diante da bronca, pediu desculpas. Veja o monento:

Maike passou parte da tarde pensando em quem levaria para o VIP. Ele pensa em colocar os gêmeos e Vilma, mas cogitou escolher Eva ou Renata, que também são suas aliadas.

Tudo indica que ele levará realmente os irmãos para seu VIP, uma vez que Eva e Renata já apontaram não ligar para continuar mais uma semana na Xepa. Maike terá que decidir na noite desta sexta-feira, assim como também deverá indicar os cinco nomes que colocará em sua mira para o Paredão.