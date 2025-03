BBB 25: Camilla pensa em eliminação e Thamiris brinca: ‘Já vai preparando a minha casa’

Depois de um Sincerão polêmico, Camilla acredita que será eliminada no Paredão da próxima terça-feira, 4, no Big Brother Brasil 25. Os envolvidos nas fofocas reveladas pelo RoBBB Seu Fifi na tarde desta segunda-feira, 3, viram os vídeos dos momentos das falas, tiveram muitas conversas depois do programa e a casa se encheu de DRs.

As sisters do Quarto Nordeste conversaram sobre a situação com Vitória Strada, que foi surpreendida pelas fofocas de Camilla e Thamiris. Em conversa com Gracyanne Barbosa e Camilla, Thamiris disse: “O que apareceu da Vitória não é nada que eu não falaria para ela.” E Camilla argumentou: “Eu só teria cuidado para falar para a Vitória diretamente. Porque quando a gente está entre a gente, a gente acaba falando de um jeito. Quando a gente fala na frente da outra pessoa, a gente acaba tendo um certo cuidado.”

As duas irmãs tentaram conversar com a atriz depois do Sincerão, mas ela recusou a conversa. "Agora a gente vai dar o espaço pra ela, assim, como nós cobramos dela também esse espaço, e ela não deu", disse Camilla. Thamiris concordou: "Não, eu vou dar espaço pra ela, só que acaba que eu fico sem graça. Tipo assim, eu estava ali na cozinha, ela chegou e eu fico sem saber o que fazer. Eu não consigo puxar assunto com quem não quer falar comigo." Thamiris teme estar sendo cancelada do lado de fora da casa, mas Camilla acredita que as falas da irmã não foram nada demais. "Nem achei que foi muito pesado. Eu entendo ela ficar chateada, mas nem achei que você falou nada muito pesado."

Thamiris lamenta: “Tudo nessa p*** desse programa a gente está.” E Camilla rebate: “Então se eu sair, é sinal de que a gente já fez m***”. Gracyanne completou: “Se você sair a gente já sabe que na próxima semana sai a outra”. “Já vai preparando a minha casa”, brincou Thamiris. Camilla completou: “O negócio é continuar, segue o fluxo. Aqui a única coisa que a gente pode seguir é a nossa intuição, não tem como voltar atrás senão vamos acabar sendo incoerentes.