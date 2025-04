BBB 25: Choro, discussão de casal e descoberta na Central do Líder movimentam madrugada; veja resumo

A madrugada desta quarta-feira, 9, no BBB 25 teve a eliminação de João Gabriel e a formação de um novo Paredão, entre Maike, Renata e Vinícius.

Vinicius é abraçado por Delma após indicação ao paredão Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Durante a noite, Diego Hypolito e Vitória Strada comemoraram a permanência, Guilherme venceu a nova Prova do Líder e os emparedados discutiram as possibilidades de permanência no jogo.

Eliminação de João Gabriel e celebração de Diego e Vitória

No Quarto Anos 50, Diego Hypolito e Vitória Strada comemoraram a permanência no reality. “Diego, eu estou em choque. Estou fraca”, disse a atriz, deitada na cama. O ginasta pegou a colega no colo e a rodopiou pelo quarto. “Eu estava de sandália, Diego!”, exclamou Vitória.

Vitória e Diego comemoram permanência na casa após paredão que eliminou João Gabriel Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

PUBLICIDADE Os dois relembraram a promessa feita antes da berlinda. “Você sabe o que vai ter amanhã, né? Eu vou fazer no seu cabelo e você no meu”, disse a atriz. Diego concordou e refletiu: “Muito grato. É inimaginável pensar que as pessoas estão deixando a gente ficar aqui por sermos nós mesmos”. Vitória completou: “Na minha vida eu sempre ficava: ‘Não sou boa o suficiente’. E aqui, eu ser eu estar sendo suficiente é bizarro”. Ainda no quarto, Diego avaliou a trajetória da dupla no programa: “Você passou por quatro Paredões. Nós, juntos, temos nove Paredões. Tem noção disso?”.

Novo líder, descoberta no quarto e estratégias para reta final

Na sequência, Guilherme venceu a prova de sorte e se tornou o novo líder da semana. Já no Quarto do Líder, o fisioterapeuta descobriu uma funcionalidade da Central ao acessar a câmera externa da casa.

Guilherme conta descoberta sobre o Quarto do Líder para os aliados na área externa Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

“Acabei de tirar uma dúvida que a gente tinha. Mostra aqui fora. Sem querer, eu apertei no ‘Espia’ e foi direto para uma conversa ali deles dois”, contou aos aliados Delma, Diego e Vitória. Apesar da descoberta, minimizou o conteúdo: “Não foi nada demais”.

Durante a madrugada, Guilherme conversou com Delma sobre a reta final do programa. “Acho que não vai ter um dia até o final desse programa que não esteja nervoso. Sempre vai ou ser um dos nossos ou a gente”, afirmou. A sogra comentou: “Seus sonhos estão tão perto e tão longe”. O líder refletiu: “Dias de nervosismo até o último dia. Se ficar só o nosso grupo, a gente vai ter que tentar cada vez mais acalmar o coração.”

Novo Paredão e desabafos de Renata, Maike e Vinícius

Com a vitória de Guilherme, a formação do 15º Paredão colocou Maike como indicado do líder, Renata como a mais votada da casa e Vinícius no contragolpe. Após a formação da berlinda, Renata desabafou com Maike sobre sua participação anterior na Vitrine do Seu Fifi: “A Vitrine pode ter sido péssima para mim, eu não sei”. Maike tentou acalmá-la: “Saiu quem o Brasil quis, não tem nada a ver isso aí.”

Enquanto isso, Vinícius chorava na área externa, consolado por Delma. “O jogo só acaba quando o juiz apita, e o juiz é Deus na vida da gente. Tenha fé. Quer chorar, chore”, aconselhou a sister.

Mais tarde, Vinícius desabafou com João Pedro: “São duas pessoas, né. Ainda mais agora que eles estão juntos, fica mais difícil”. João Pedro, que também lamentava a eliminação do irmão, afirmou: “A Renata chorando de lá, e você chorando de cá. Realmente, nós achamos você muito forte.”

Ainda emocionado, Vinícius comentou: “É dolorido quando, em alguns momentos, invalidam o que você sente.”

Renata e Maike trocam carícias e discutem relação

Durante a madrugada, Renata e Maike passaram momentos de intimidade no Quarto Nordeste. Deitados juntos na cama de casal, o nadador perguntou: “Quer trocar de cama?” Renata recusou. Em seguida, ela sugeriu: “Quer ir lá para fora?”, mas Maike também negou. O casal permaneceu abraçado e trocou beijos durante a noite.

Mais tarde, em uma conversa descontraída com João Pedro, Renata perguntou: “E tu, João, não namora? Não tem ninguém?” O paulistano respondeu que apenas mantinha “uns contatos” e brincou: “Quem não tem, né.”

Maike e Renata conversam sobre 'contatinhos' Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Maike, no entanto, negou ter contatos, o que arrancou risadas de Renata: “Mulher, tu se passa, não pode mentir não.” João Pedro emendou: “Agora você não tem mais”, referindo-se ao relacionamento do nadador com Renata. Em resposta, Maike disse: “Eu sou homem de casar, Pedro.”

Beijo de João Gabriel e Thamiris vira assunto

Já no final da madrugada, João Pedro, Renata e Maike relembraram o beijo entre João Gabriel e Thamiris, que ocorreu ainda nas primeiras semanas do programa.

“Com certeza o Gil vai perguntar da Thamiris”, comentou Maike sobre o Bate-Papo BBB. Maike opinou: “Ela era muito a fim do João Gabriel”, e Renata se surpreendeu: “Eu pensei que ela era a fim do João Pedro.” João Pedro encerrou a especulação: “Não vem [aí].”