BBB 25: Como foi o Queridômetro após embates no Sincerão? Veja reações

Depois do Sincerão desta segunda-feira, 10, o Queridômetro teve movimentações que mexeram com os ânimos de alguns participantes da casa do Big Brother Brasil 25. Guilherme foi o único que recebeu apenas corações. Todos os outros jogadores receberam ao menos um emoji negativo. Aline foi a participante que mais recebeu e também a que mais distribuiu emojis negativos.

Vitória Strada e Aline analisam Queridômetro no BBB 25 Foto: Reprodução/Globoplay

Emparedada, ela ironizou: “Arrasei! Brasil, Arrasei! Todo mundo se ama, todo mundo se adora, olha lá: 13 corações para a planta, 13 corações para a surucucu, a que não se posiciona 12 corações, e por aí vai. Eu não consigo entender”. E concluiu, alfinetando: “Então era melhor tirar o Sincerão gente, porque não precisa. Ninguém tem nada a dizer pra ninguém, é só amor”.

Guilherme comentou sobre os 14 corações nele: “Eu quero que chegue no contragolpe e me puxe!” Já Vitória Strada questionou: “Quem me dá biscoito a essa altura do campeonato?” A atriz ainda pontuou: “Olha, a Gra desistiu de vomitar em mim!” Ontem, Gracyanne Barbosa tinha dado emoji de vômito para Vitória, mas hoje mudou de emoji após embate no Sincerão e conversas após a dinâmica e deu coração partido para a atriz.

Daniele Hypolito analisa o desempenho de Aline: “Seu Queridômetro hoje foi bonito, hein”, disse, rindo. Aline retrucou: “Uma coisa que eu agradeço a Deus é de não receber uma planta ali. Se eu recebesse uma planta ali, para mim ia me destruir. Planta eu nunca recebi e nunca vou receber”, disse.

Os participantes do Quarto Fantástico também ficaram curiosos com o Queridômetro. Eva quis saber quem recebeu bons emojis e João Gabriel disse que apenas Guilherme. O goiano ainda contou para o irmão que eles estão como mentirosos.

Mais tarde, em conversa com Vitória, Aline desabafou: “Se tem as ferramentas, a gente tem que usar. Se fosse para dar coração para todo mundo, só teria coração ali. (...) Me incomoda esse comodismo.”