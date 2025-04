BBB 25: Como Guilherme e Delma viraram a última dupla do jogo e o que fizeram para chegar até aqui

Com apenas 13 dias para a grande final do BBB 25, Guilherme e Delma se consolidam como a última dupla intacta do jogo. Dos 24 participantes que começaram divididos em duplas, restam apenas oito no reality, e somente o fisioterapeuta e sua sogra seguem juntos na disputa.

Guilherme e Delma seguem como a única dupla original ainda unida na reta final do BBB 25. Foto: Fabio Rocha/Globo/Divulgação

A aliança entre eles, firmada ainda nos primeiros dias de confinamento, não apenas resistiu às eliminações, como também se transformou em um dos principais símbolos da edição. Dentro da casa, a parceria entre genro e sogra se destacou pela consistência, pelas boas escolhas de alianças e por uma imagem construída com forte identificação do público.

Escolha estratégica e coerência

Desde o início, Guilherme chamou atenção ao escolher Delma como dupla — uma decisão fora do óbvio, que gerou identificação imediata. A relação respeitosa e cuidadosa com a sogra logo virou assunto nas redes sociais, e Guilherme passou a ser visto como o “genro do BBB”.

Ao longo da trajetória, Guilherme manteve a coerência. Evitou mudanças bruscas de opinião, preservou suas alianças e se posicionou em momentos delicados. Quando Diego Hypolito foi alvo de questionamentos sobre sua saúde mental, Guilherme defendeu o amigo de forma firme, cobrando respeito e criticando a falta de empatia. A atitude teve grande repercussão e consolidou sua imagem como jogador íntegro.

Além disso, Guilherme agiu em momentos de conflito, como no episódio em que questionou Camilla sobre o tratamento dado a Vitória Strada. Após a formação do quinto Paredão, ele relembrou que Camilla havia declarado voto em Vitória em semanas anteriores e cobrou coerência diante da tentativa de reconciliação. A postura direta de Guilherme expôs a inconsistência da adversária e reforçou sua imagem de jogador leal e atento ao jogo justo.

Alianças e resistência

Enquanto outros grupos da casa — como João Pedro, João Gabriel, Renata e Maike — enfrentaram dificuldade para alinhar votos, Guilherme buscou aliados mais coesos, como Diego Hypolito e Vitória Strada. Essa escolha estratégica garantiu força em votações e ajudou a manter sua trajetória em momentos decisivos da competição.

PUBLICIDADE A amizade com Diego Hypolito também foi um dos pilares da trajetória de Guilherme. Em momentos decisivos, ele defendeu o amigo de forma pública, reforçou sua lealdade e ampliou sua força tanto entre os participantes quanto perante o público.

O cuidado com Delma também se destacou ao longo do jogo. Em diversas situações, Guilherme demonstrou paciência e atenção, o que fortaleceu a imagem positiva construída na temporada. Ou seja: ele tem a esposa, ele tem a sogra, e ele tem o público.

A parceria de Delma

Delma caminhou ao lado de Guilherme como uma parceira sólida ao longo do jogo. Sem se esconder nas dinâmicas, ela se envolveu em embates importantes, como as discussões com Vilma durante o Sincerão. Em um desses momentos, a troca de farpas entre as duas foi tão marcante que a reação divertida de Tadeu Schmidt nos bastidores virou meme nas redes sociais.

Embora tenha protagonizado algumas situações pontuais, Delma atuou principalmente como uma boa co-pilota da trajetória da dupla. Participou das decisões estratégicas, sustentou alianças e mostrou firmeza nos momentos em que o jogo exigia posicionamento, sem ultrapassar o espaço ocupado por Guilherme no jogo.

O equilíbrio entre sua postura firme nas dinâmicas e a espontaneidade nos momentos de convivência reforçou a conexão da dupla com o público e ajudou a consolidá-los como uma das histórias mais consistentes do BBB 25.

Durante a reta final do programa, Delma chegou a demonstrar cansaço com o confinamento e manifestou vontade de sair do reality. Em conversa com João Pedro, Guilherme comentou que a sogra estava “louca para ir ao Paredão” e afirmou que tentava impedir que ela desistisse. Segundo ele, Delma frequentemente pedia para deixar o programa, mas ele buscava convencê-la a continuar. Após a permanência de Delma em mais um Paredão, Guilherme reforçou seu apoio e pediu: “Nunca mais peça pra sair daqui, viu?”. A cena reforçou o vínculo entre a dupla e mostrou o quanto o fisioterapeuta se preocupava em manter a parceira firme na disputa.

Após a eliminação de João Gabriel — que formava uma das últimas duplas remanescentes do jogo com João Pedro —, Guilherme venceu a 15ª Prova do Líder e assumiu a liderança em um momento decisivo do BBB 25. Seu Vip teve apenas dois nomes: ele próprio e Delma, a sua dupla que atravessou toda a temporada.