BBB 25: Como será a dinâmica dos próximos dias? Veja detalhes

Com o Big Brother Brasil 25 no modo turbo, mais um Paredão começou a ser formado na noite desta quinta-feira, 10. Renata já está emparedada por conta da consequência da Prova do Líder. O Paredão terminará de ser formado na noite de sexta-feira, 11, e mais um brother será eliminado no domingo, 13.

Confira a dinâmica do modo turbo no BBB 25 Foto: @bbb via X

PUBLICIDADE Após a eliminação de Maike, João Pedro venceu a Prova do Líder e conquistou, além da liderança e da imunidade, mais um apartamento no valor de R$260 mil. Renata, Delma, Vitória Strada e Diego Hypolito ficaram com as quatro últimas colocações na Prova do Líder e tiveram que votar entre si. Renata votou em Delma, mas a bailarina levou os votos de Vitória, Diego e Delma e não escapou da berlinda.

Na tarde desta sexta-feira, 11, será realizada a Prova do Anjo e, à noite, o Paredão terminará de ser formado, com Renata, o indicado do Líder e o mais votado pela casa. Com João Pedro líder e Renata já emparedada, os integrantes do Quarto Anos 50 terão que votar entre si. Confira dinâmica dos próximos dias:

Sexta-feira, 11

Prova do Anjo à tarde

Formação de Paredão durante o programa ao vivo

Domingo, 13