BBB 25: confira as interações entre João Gabriel e Thamiris na festa da líder Vitória

Na madrugada desta quinta-feira, 6, já perto do amanhecer, Thamiris e João Gabriel se beijaram na casa do Big Brother Brasil 25. Confira como foram as interações entre os brothers durante a noite da festa da Líder Vitória Strada.

Logo no início da noite, os dois participaram da dinâmica de interpretação em homenagem à profissão de Vitória. João Gabriel passou boa parte da noite bastante nervoso pelo fato de seu irmão João Pedro ter sido barrado da festa e também teceu muitas críticas a Aline para diversos brothers.

PUBLICIDADE Por volta de 3h da madrugada, Thamiris e João Gabriel começaram a conversar mais. Em determinado momento, notando a embriaguez do goiano, Thamiris fez um convite: “Quer ficar no Nordeste até seu irmão subir? Vamos lá dentro. Para de beber, deita um pouco”. Thamiris continuou insistindo para que ele parasse de beber e tomasse banho. Em determinado momento, ele reclamou que o dedão do pé estava doendo, porque havia chutado algum apetrecho do cenário da festa. Ela, então, ficou próxima a ele, tomando conta.

Thamiris e João Gabriel no Quarto Nordeste no BBB 25 Foto: Reprodução/Globoplay

Mais tarde, por volta de 4 horas da madrugada, Thamiris tirou sarro do goiano, ainda falando sobre a unha, que ele cortou demais e continuou com o dedão do pé doendo. Depois disso, eles entraram juntos na casa e, por volta de 4h20, já estavam deitados na mesma cama, no Quarto Nordeste. Conversaram um pouco com Gracyanne Barbosa antes de as luzes se apagarem e o beijo finalmente acontecer.

Na manhã seguinte, ninguém falou sobre o assunto, que permaneceu em segredo na casa. Apenas à tarde Thamiris confidenciou às amigas que beijou o goiano. Os dois ainda não conversaram sobre o rolou na noite passada.