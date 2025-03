BBB 25: Daniele Hypolito conversa com Gracyanne Barbosa sobre informação de Renata; veja os vídeos

Na academia da casa do Big Brother Brasil 25, na tarde desta sexta-feira, 14, Daniele Hypolito foi conversar com Gracyanne Barbosa. A ex-ginasta contou para a musa fitness o recado que Renata trouxe da Vitrine Seu Fifi por meio de seu irmão e seu marido, que pediram que ela e Diego se afastassem de Gracyanne.

Daniele Hypolito foi conversar com Gracyanne Barbosa no BBB 25 Foto: Reprodução/Globoplay

Daniele acredita que seu irmão, que é muito reservado, não teria feito isso se não fosse muito importante. “Para o meu irmão ter ido até lá e falado isso, pra mim pega de um jeito diferente. Mas eu sou a pessoa que vai respirar e vai vir falar com você. A amizade que eu estou construindo com você aqui dentro eu quero pra vida”, disse a ex-ginasta. Gracyanne interrompeu: “Se eu falei algo de você foi sobre ser mimada, e eu me coloquei no meio e te expliquei. A gente está acostumado às pessoas fazerem as coisas para a gente. Você eu não conhecia de fora. Já do Di, eu tive sim muitas dúvidas, sobre ele ficar falando sobre ele, eu ouvia muita coisa”, se justificou.

Gracyanne continuou se explicando: “Na primeira e na segunda semana eu tive dúvidas sim. Porque eu conheço um Diego fora daqui e eu sempre achei o Diego super inteligente, super ligado e ouvia sobre a parte dele empresário do instituto. Quando eu vi o Diego desligado aqui, as meninas me perguntaram e eu falei: ‘eu não conheço este Diego, nunca vi ele desligado’. Eu confesso, sim, que tive dúvida. Eu até conversei com o Diego sobre isso, mas não fui clara, porque tive medo de parecer que eu estava desacreditando dele”, disse a musa fitness. E continuou: “Sobre os tombos, os meninos me perguntaram e eu disse: ‘Não sei. Sempre vejo o Diego dando mortal e nunca vi ele caindo. Não sei se ele está fazendo isso para chamar atenção ou se realmente é assim’. Mas de você, Dani, não acredito que eu tenha falado”, concluiu.

Gracyanne pediu desculpas e reforçou que não lembrava de ter falado nada de Daniele, que explicou seu sentimento: “Como você me perguntou lá e tinham mais pessoas na sala, pensei em não expor uma pessoa que eu tenho carinho e estou construindo esse carinho aqui dentro. Porque como a convivência é 24h, parece que a nossa amizade é de muito tempo”.

Daniele voltou a explicar porque decidiu falar com Gracyanne: “Eu recebi a informação, guardei para mim, vi que meu irmão ficou muito magoado, absorvi, mas não ia deixar uma pessoa que eu estou construindo uma amizade que eu quero levar para fora daqui, sem dar oportunidade de conversar ou se explicar”. Gracyanne então afirmou que deveria ter agido de outra forma. “Eu fico muito triste, porque eu acho que devia ter tido uma atitude diferente no começo e depois, quando eu vi que realmente era verdade, eu falei tanto. Uma pena que eu tenha tido essa dúvida e não tenha tido coragem de conversar honestamente”, disse a musa.

Gracyanne pediu desculpas mais uma vez, disse que iria tentar conversar com Diego e as duas se abraçaram. Mais cedo, Daniele tinha falado de sua relação com a modelo para seus aliados. “Saber que eu sou a pessoa que sempre converso com ela, sempre que ela vai para a academia eu vou para ela não ficar sozinha, e porque eu gosto da companhia dela também... mas receber o recado sobre uma pessoa tão importante pra gente, que a pessoa fala mal da gente…”, lamentou.