BBB 25: Delma é o novo anjo do reality; veja quem está no Monstro

Delma é o novo anjo do BBB 25. Neste sábado, 8, os brothers disputaram mais uma Prova do Anjo. Desta vez, o desafio envolveu um jogo de tabuleiro.

Pouco antes da prova, Tadeu Schmidt anunciou que Vinícius e Guilherme estavam livres da dinâmica do ‘Pegar ou Guardar’ imposta por Thamiris. Os dois tiveram de dormir fora da casa e se alimentar com uma comida pior que a da Xepa.

Delma escolhe sister para o Monstro no 'BBB 25'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

PUBLICIDADE Após, os brothers participaram de um sorteio em que tinham de escolher colegas para vetar do desafio. Apenas Diego Hypolito, Delma, João Gabriel, João Pedro, Renata, Vinícius, Vitória Strada e Guilherme disputaram a Prova do Anjo. Delma se emocionou após vencer a disputa. Ela escolheu Thamiris para o Monstro. Ela terá de se vestir de câmera em um desafio inspirado no Plantão da Globo.

Publicidade

A sister terá de imunizar um participante no próximo paredão, formado no domingo, 9. No mesmo dia, o Big Fone tocará novamente. Quem atender será levado à “loja misteriosa”, onde poderá escolher entre receber o Poder de anular, Poder do não, Poder dois, Poder do desvio, Poder da imunidade e Poder supremo. Entenda a dinâmica da semana aqui.