Eliminada do BBB 25, Thamiris não se arrepende, contesta edição e Gil do Vigor afronta: ‘Foi justo’

Thamiris, última eliminada do BBB 25 nesta terça, 11, foi ao Bate-Papo BBB com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor. Durante o programa, a ex-sister pôde rever alguns momentos dos embates que teve com Vitória e contestou a edição do programa. Mas a web não gostou: internautas apontaram que a nutricionista não demonstrou arrependimento com suas atitudes.

PUBLICIDADE Em um determinado momento, enquanto explicava sobre o “tomara” que soltou no quarto (sobre a eliminação de Matheus e Vitória Strada), Thamiris disse para Ceci: “Não me olha com essa cara não, gata”. “Acho que eu estava não querendo que a Gracyanne fosse, e saiu essa palavra e ficou essa interpretação. Eu nunca desejei que a Vitória fosse para o Paredão”, completou a irmã de Camilla.

Já na retrospectiva de alguns momentos, a ex-sister questionou a produção por recortar momentos e “editar” o que foi dito: “Gente, são cortes. Eu quero ver a parte toda para eu poder entender o que estava acontecendo ali”. Ela arrematou que os recortes poderiam difamar suas falas e colocá-la de maneira negativa.

“Todo mundo aqui assistiu o tempo inteiro. Você fala muito sobre esse ‘a edição coloca’, e não teve isso. Eu posso falar porque eu assisto o programa e o programa foi justo com o que aconteceu”, discordou Gil do Vigor.

Ele também corrigiu alguns apontamentos da nutricionista: “Antes da briga inclusive vocês estavam falando dela [Vitória]”.

Quando perguntada sobre Vitória, Thamiris explicou que não aceitava algumas de suas atitudes, mas que gostava dela de verdade.

Sobre isso, Gil a aconselhou: “Eu falo por mim. Quando eu saí do programa, eu vi que errei. Eu sabia da minha intenção, mas quando eu vi, eu também não podia questionar do público ter uma percepção diferente”.

Em comentários das publicações do Bate-Papo BBB, internautas ressaltaram as atitudes de Thamiris. “Deveria ter saído com mais de 90% [de eliminação]”, escreveu uma.

“Muito desrespeitosa”, comunicou outro.

Outros torceram para que Ana Maria, que apresenta o Café da Manhã com o Eliminado nesta quarta, 12, fosse incisiva com Thamiris: “Vai ser curioso ver o desastre acontecer”.