BBB 25: Entre duplas e indivíduos, relembre todas as eliminações em dois meses de programa

O Big Brother Brasil 25 atingiu a marca de dois meses no ar nesta quinta-feira, 13, e se aproxima de sua reta final. Ao todo, dez participantes já foram eliminados do programa. A edição atual, no entanto, teve um diferencial importante — pela primeira vez na história do reality show, os confinados entraram em duplas.

A dinâmica mudou o funcionamento do programa e, nas duas primeiras semanas, duas duplas foram eliminadas. Na terceira, entretanto, o jogo entrou na segunda fase e os participantes começaram a sair individualmente. Entre rejeições histórias, polêmicas e paredões apertados, o Estadão relembra todos os eliminados do BBB 25 até o momento. Confira:

Os eliminados do BBB 25. Na foto: Diogo, Thamiris e Mateus. Foto: Reprodução/Rede Globo

Quem já foi eliminado do BBB 25?

Arleane e Marcelo

Arleane e Marcelo foram os dois primeiros eliminados do BBB 25. Foto: Globoplay/Reproduçao

PUBLICIDADE O casal Arleane e Marcelo foi o primeiro eliminado do BBB 25, com 55,95% dos votos. Eles disputaram a berlinda contra as duplas Diogo Almeida e Vilma e Edilberto e Raissa, que receberam 36% e 8,05% dos votos, respectivamente. Na saída da casa, Marcelo afirmou que o casal “realizou um sonho”. Arleane avaliou que ficou “retraída” nos primeiros dias de programa, enquanto o marido já assumiu posicionamentos.

Edilberto e Raissa

Edilberto e Raissa foram a segunda dupla eliminada do BBB 25. Foto: Fabio Rocha/Globo/Divulgação

Edilberto e Raissa foram os eliminados do segundo Paredão do BBB 25 com 50,7% dos votos. Os dois disputaram a permanência no programa com Vitória Strada e Mateus e com Diego e Daniele Hypolito, que receberam 43,51% e 5,79% dos votos, respectivamente.

Ao sair do programa, Raissa afirmou estar “feliz só por ter entrado”. Edilberto disse que a dupla “quis iniciar um jogo que estava morno”. “Eu estava aprendendo dentro da casa”, comentou ele.

Giovanna

Giovanna foi a quinta eliminada do BBB 25. Ela também foi a primeira participante a sair individualmente do jogo. Foto: Reprodução/Globoplay

Giovanna foi a quinta eliminada do BBB 25 com 52,61% de rejeição. O Paredão foi o primeiro individual da edição. Giovanna disputou a berlinda com sua irmã Gracyanne e os ex-ginastas Daniele e Diego Hypolito, que receberam 25,86%, 17,07% e 4,46%% dos votos, respectivamente.

A casa, no entanto, não sabia que se tratava de uma eliminação individual. No discurso, Tadeu Schmidt deu a entender que Gracyanne também estava sendo eliminada. A influenciadora, no entanto, participou da dinâmica do Quarto Secreto e, após alguns dias distante do jogo, retornou ao programa.

Gabriel

Gabriel foi o sexto eliminado do BBB 25. Foto: Globoplay/Reprodução

Gabriel, ex-dupla de Maike, foi o sexto eliminado do BBB 25 com 48,81% dos votos. Ele disputou a berlinda com Vitória Strada e com Aline, que receberam 42,88% e 8,31% dos votos, respectivamente. Segundo Tadeu Schmidt, a decisão do voto da torcida foi diferente da escolha do voto por CPF.

Após sair da casa, Gabriel refletiu que “já sabia” que deixaria o reality e que demorou a entender o jogo. “Eu não quero externar os meus problemas”, afirmou.

Mateus

Mateus foi o sétimo eliminado do BBB 25. Foto: Reprodução de vídeo/ Globopla

Mateus, ex-dupla de Vitória Strada, foi o sétimo eliminado do BBB 25, com 65,3% dos votos. O brother disputou a berlinda com Aline e Guilherme, que receberam 24,63% e 10,07% dos votos, respectivamente.

No discurso de eliminação, Tadeu falou sobre os laços das duplas fora do programa. “Como fica o Vinícis sem a Aline? Como fica a Vitória sem o Mateus? Como fica a Delma sem o Guilherme?”, questionou.

Diogo

O ator Diogo foi o oitavo eliminado do BBB 25. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

O ator Diogo Almeida foi o oitavo eliminado no BBB 25 com 43,93% dos votos. Na berlinda, Vitória Strada recebeu 32,61% de votos, e Vilma, a mãe de Diogo, que sonha há 20 anos em participar do Big Brother, obteve 23,46%.

Em conversa com Tadeu já fora da casa, Diogo disse que “o jogo é muito difícil”. “Eu procurei seguir vivendo, procurando evoluir a cada dia”, afirmou.

Camilla

Com o recorde de rejeição da temporada, Camilla foi a nona eliminada do BBB 25. Foto: Reprodução/Globoplay

Camilla foi a nona eliminada do BBB 25 com 94,67% dos votos. Ela disputou a berlinda com Renata e Vilma, que receberam 2,74% e 2,59% dos votos, respectivamente. Foi o recorde de rejeição da temporada.

Thamiris chorou muito com a eliminação e foi consolada por outros brothers. Ao sair da casa, Camilla disse que a irmã é a sua maior preocupação. “Não vou deixar a peteca cair”, disse.

Thamiris

Thamiris foi a décima eliminada do BBB 25. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Thamiris foi a décima eliminada do BBB 25 com 61,73% dos votos. Ela disputou a berlinda com Aline e Vinícius, que receberam 35,97% e 2,3% dos votos, respectivamente.

Vitória, Aline e Vinícius abraçaram Thamiris antes que a sister deixasse a casa. “Espero que possamos ser amigas lá fora”, disse a atriz. Em conversa com Tadeu, a nutricionista disse que se abalou pela saída da irmã e com o afastamento de antigos aliados. “Meu coração estava machucado”, comentou.