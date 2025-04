Após a repercussão das atitudes de Maike na noite da última quarta-feira, 9, na casa do Big Brother Brasil 25, a equipe do ex-atleta se manifestou em sua rede social. “Foi uma atitude infeliz, que não se justifica”, diz a nota, que se desculpa com Renata. Durante a festinha que os brothers ganharam ontem à noite, o brother importunou a bailarina, puxando seu cabelo inúmeras vezes.

Maike puxa o cabelo de Renata no BBB 25 Foto: @@jeffmattias via X

PUBLICIDADE Com muitas declarações de amor e um pedido de namoro, Maike teve atitudes desrespeitosas com Renata. Mesmo com a bailarina tendo pedido para que ele parasse mais de uma vez, Maike chegou a morder Renata em determinado momento. A nota, que não permite comentários, apesar de se desculpar com Renata, também reduz a responsabilidade do ex-atleta, indicando que ele já pediu desculpas e que a bailarina teria acolhido.

A equipe de Renata não se manifestou nas redes sociais, apenas compartilhou uma conversa que a bailarina teve com o ex-atleta na manhã de hoje, em que ela conta a Maike o que aconteceu na noite anterior e ele se desculpa novamente.

O casal enfrenta Vinícius no Paredão. Um dos três será eliminado na noite de hoje, 10.

Confira a íntegra da nota da equipe de Maike

“Nesse momento nosso maior cuidado é com a Renata, com os familiares e a equipe dela. Enviamos uma mensagem pela manhã nos colocando à disposição para qualquer questão e pedindo sinceras desculpas em nome da família e da equipe.

O comportamento de ontem não condiz com tudo o que Maike tem demonstrado nos quase 90 dias de jogo. Foi uma atitude infeliz, que não se justifica.

Apesar disso, em diversas oportunidades, ele demonstrou um profundo respeito, admiração e carinho pela Renata no jogo. Ainda ontem, mesmo sob efeito do álcool, ele já pediu desculpas e admitiu que seus atos não condiziam com a sua essência. Hoje eles tiveram uma conversa, onde ele se arrependeu da noite anterior inúmeras vezes e a Renata acolheu esse pedido de desculpas.

Assim como o posicionamento do Maike lá dentro, aqui fora acreditamos que se um erro é cometido, não vamos fugir. Vamos nos redimir e nos desculpar.

Esperamos que eles encontrem um atendimento como dupla e casal, baseado no respeito, na escuta e no diálogo. E, mais uma vez, desculpa, Rê!”